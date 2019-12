Le Jazz a pris son temps pour faire exploser les Pistons

Sans Reggie Jackson, mais aussi Markieff Morris et Blake Griffin, Detroit mise d’abord sur Tim Frazier puis Sviatoslav Mykhailiuk pour faire la différence, et prendre les commandes du match (16-11). Il y a beaucoup de déchets des deux côtés, et Derrick Rose apporte son étincelle habituelle. Dans un match aussi fermé, le 6e homme des Pistons se régale (18-13). Il reçoit le soutien de Christian Wood et de Langston Galloway, et malgré les 3-points de Donovan Mitchell et de Jordan Clarkson, Detroit est devant après douze minutes (21-19).

Le show Rose continue, et c’est Clarkson qui tente de lui répondre. Le Jazz ne parvient pas à mettre la main sur le match, et sur un drive de Frazier, Detroit refait un petit écart (38-31). Il reste trois minutes à jouer, et Quin Snyder prend un temps-mort. Et d’un seul coup, le match se libère. On assiste carrément à un concours de dunks avec un duel entre Gobert et Drummond sous le cercle, tandis que Mitchell s’envole pour l’un des dunks de la soirée. Ça a le mérite de réveiller le public et le Jazz, et à la pause, Detroit ne mène plus que d’un point (40-39).

Derrick Rose résiste

On ne sait pas ce que Snyder a dit à ses joueurs, mais ils attaquent la seconde mi-temps pied au plancher. Mitchell et Joe Ingles se relaient en attaque, et ils signent un 16-2 pour permettre à Utah de mener 55-42. Après le temps-mort, Rose revient provoquer les grands du Jazz, puis il sert Drummond. Detroit recolle au score (57-50). Wood est « on fire », sauf que le Jazz a beaucoup d’armes, comme le nouveau venu Clarkson, mais aussi Emmanuel Mudiay qui plante aussi de loin (68-56).

Detroit s’accroche, et revient à -7 grâce à l’inévitable Rose (70-63). Il loupe son lancer derrière, et le Jazz se transforme soudain en rouleau compresseur. Bojan Bogdanovic et Gobert combinent bien, et Utah signe un 20-6 pour tuer le match ! Mitchell y va de son « step back », et à cinq minutes de la fin, c’est plié (90-69). Pour la 7e fois de suite, Detroit s’incline face au Jazz. Pour Utah, c’est une 8e victoire en neuf matches, et les coéquipiers de Rudy Gobert sont au pied du podium avec une petite défaite de plus que les Clippers, 3e.