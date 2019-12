Jonathan Isaac, défenseur en titre du Magic

À seulement 22 ans, le 6e choix de la Draft 2017 peut légitimement prétendre à une place parmi les candidats au titre de meilleur défenseur : dans le Top 15 aux interceptions (1.5 par match), sur le podium aux contres (2.5 par match), l’ex-joueur de Florida State continue de progresser à un rythme impressionnant dans ce secteur.

« Sa défense est quelque chose dont il tire une grande fierté, a confié son coéquipier D.J. Augustin au site du Magic. Beaucoup de gars en NBA veulent juste scorer et faire des stats mais son principal objectif est d’aller sur le terrain et d’être excellent en défense chaque soir, ça se voit. »

Une activité de tous les instants

Encore auteur de 7 interceptions dans la défaite des siens à Milwaukee, Jonathan Isaac rend régulièrement fou ses adversaires, au point d’avoir été loué par Rick Carlisle après son match à 13 points, 10 rebonds, 5 passes, 6 contres et 4 interceptions contre les Mavs : « Je n’ai pas vu de joueur ayant plus progressé que lui sur l’année passée. Il est important des deux côtés. J’adore sa façon de jouer », avait ainsi déclaré le coach.

Premier au cumul des interceptions et contres avant les matchs de dimanche et celui d’Anthony Davis (le Laker le devance désormais d’une unité), il contribue largement à la place du Magic parmi les bonnes défenses de la ligue (106.6 pts concédés / 100 possessions).

« Le plus impressionnant dans sa façon de contrer est que cela ne vient pas uniquement de situations de un-contre-un. Il est capable de contrer en venant en aide sur le côté faible, il est capable d’arrêter la pénétration d’un joueur, de bouger ses pieds, de l’avoir au cercle et contrer. Tout cela en fait quelqu’un qui devrait être meilleur défenseur de l’année », s’est extasié Mo Bamba. « Certaines des choses qu’il fait en défense sont incroyables, ajoute Aaron Cordon. C’est un défenseur tenace et il ne va que progresser. »

« La défense représente 50% du jeu »

Omniprésent de ce côté du terrain, Jonathan Isaac confirme que ce secteur lui tient à cœur et qu’il travaille énormément pour continuer de se développer. « Je pense que c’est parfois pris comme acquis mais la défense représente 50% du jeu. Il y a des systèmes et tout un tas de choses qui concernent la défense, rappelle celui qui est surnommé « Le ministre de la Défense » par ses coéquipiers. De la même manière que vous voulez être à l’aise et apprendre comme le jeu NBA fonctionne en attaque, vous voulez le faire en défense. Je pense que je suis plus en avance en défense et j’essaye d’élever mon niveau offensif aussi mais en ce qui concerne la défense, j’ai la conviction que c’est mon travail et mon domaine. »