Les Wizards pourraient conserver le fils de Gary Payton

Habitué des piges avec les Wizards, Gary Payton II a semble-t-il trouvé les bons arguments pour rester jusqu’à la fin de saison. D’après les informations du Washington Post, Scott Brooks et la franchise y songeraient fortement en tout cas, en lui offrant un contrat garanti.

Le meneur de 27 ans, fils de la légende NBA, a réussi ses trois matches avec les Wizards, compilant 11.7 points à 56% de réussite au shoot et 62% à 3-pts, 7.3 rebonds, 4.3 interceptions et 4 passes de moyenne.

« Ce qui fait qu’il soit si bon ? C’est très simple : il a été coupé plusieurs fois », explique le coach des Wizards. « Quand c’est le cas, on est alors affamé, désespéré. Il joue pour les bonnes raisons. On savait qu’il aurait une opportunité ici, grâce à ses efforts, son intensité, son appétit, sa volonté et son état d’esprit. Ce sont les valeurs sur lesquelles on veut bâtir notre programme. »

Plombée par les blessures (Thomas Bryant, C.J. Miles, Moritz Wagner et John Wall), la franchise de la capitale a trouvé une bonne pioche avec Gary Payton II. « La NBA, c’est une question d’opportunité, de situation », rappelle Isaiah Thomas. « Ici, il a saisi sa chance, avec les absents, pour se montrer. Pas seulement pour les Wizards, mais aussi pour les 29 autres équipes. »

Visiblement, son avenir semble s’écrire à Washington puisque le fils du « Glove » a pour l’instant fait le boulot pour convaincre les dirigeants d’obtenir enfin un contrat stable. Il doit continuer ainsi.

« Je suis affamé depuis que je suis arrivé ici », confie-t-il. « Je fais des allers-retours avec la G-League, j’essaie de me poser quelque part. Je pense que cette équipe apprécie ce que je fais. Je dois me battre pour eux et profiter de la chance que l’on m’offre. »