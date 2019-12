Une Air Jordan 13 inédite pour le Nouvel An Chinois

Elle ne ressemble plus vraiment à une chaussure de basket, mais cette Air Jordan 13 basse a le mérite de l’originalité. L’empeigne en daim très soignée propose un blanc légèrement cassé, avec un motif directement en relief. Sur la partie basse et le talon, on retrouve du beige.

Le tout est posé sur une semelle rose qui donne forcément beaucoup de caractère à l’ensemble. Au final, cette paire rappelle beaucoup la « Terracotta Blush » issue de la collaboration avec CLOT fin 2018.

Cette Jordan 13 « Chinese New Year » est annoncée pour le 1er février, au tarif de 200 dollars.

