Dominique Wilkins conseille Kevin Durant pour revenir de sa rupture du tendon d’Achille

Depuis des décennies, de nombreux joueurs ont vu leur tendon d’Achille se rompre. Ces dernières années, cette lourde blessure n’a pas épargné les MVP ou les All-Stars avec Kobe Bryant, Kevin Durant, DeMarcus Cousins, ou encore Rodney Hood et David Nwaba cette saison. Aucun n’est réellement revenu à son meilleur niveau ensuite, sauf Dominique Wilkins.

« J’étais vraiment satisfait. Je me souviens m’être dit que j’étais revenu », se souvient l’ailier des Hawks. C’est en janvier 1992 qu’il se blesse, alors qu’il vient d’avoir 32 ans. Il tourne à 26.2 points de moyenne en carrière et on pense alors qu’il va décliner pendant quelques années avant de prendre sa retraite.

Sauf qu’en novembre 1992, soit dix mois plus tard, il est déjà de retour. Sa saison 1992-1993 est superbe avec 29.9 points de moyenne en 71 matches joués.

La saison suivante, il confirme avec 26 points de moyenne. Les deux fois, il est All-Star. Voilà pourquoi il semble le mieux placé pour donner quelques conseils à Kevin Durant, touché pendant les Finals 2019 contre Toronto.

« Ne laisse pas les gens te dire ce que tu peux ou non faire », conseille-t-il. « Car personne ne sait mieux que toi ce que tu es capable de réaliser. J’ai entendu beaucoup de choses négatives et je m’en suis servi pour prouver à ces critiques qu’elles avaient tort. Voilà ce qu’il faut faire. Il y a toujours des sceptiques, des opposants. Des gens qui ont déjà une opinion sur votre futur retour. Ils vont douter de son explosivité… »

« S’il y a bien quelqu’un qui peut en revenir, c’est bien lui »

Comme il l’avait fait pour Kobe Bryant en 2013, Dominique Wilkins met en avant le travail pour revenir à son meilleur niveau. En conservant l’aspect mental, nécessaire selon lui pour affronter les longs mois de rééducation.

« Le plus dur, au début, c’est d’accepter qu’on est blessé. Ensuite, on se met au boulot pour redevenir le joueur qu’on était. J’ai cru en moi. Tous les articles qui disaient que je ne serais plus moi-même, je les avais accrochés sur un miroir dans ma salle d’entraînement. Je devais les regarder chaque jour. Ce fut mon carburant. Ensuite, quand j’ai repris, il a fallu passer outre les doutes et la peur de se blesser à nouveau. »

L’ancien vainqueur du concours de dunk a-t-il évoqué cela avec Kevin Durant ? « On a un peu parlé, mais pas tant que ça. Je suis toujours disposé à offrir des conseils sur cette blessure. Elle consomme beaucoup de temps, mais en travaillant, on revient bien. Je lui souhaite le meilleur. S’il y a bien quelqu’un qui peut en revenir, c’est bien lui. »