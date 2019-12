Dante Exum impatient de se montrer à Cleveland

Avec 9 petits points à 3/3 au shoot en 15 minutes dans la défaite contre les Celtics, Dante Exum n’a pas manqué ses débuts avec les Cavaliers. Il a même connu un match remarquable pour lui, puisqu’il n’avait pas autant joué depuis mars dernier, ni autant marqué depuis janvier 2018 !

De quoi bien entamer cette nouvelle aventure, après son transfert contre Jordan Clarkson et une première partie de carrière frustrante à Utah, à cause des blessures à répétition.

« Bien sûr, je suis mitigé », explique-t-il au Plain Dealer. « Utah, c’était mon chez moi pendant cinq années. C’est là-bas que j’ai été drafté, donc ça me fait un peu de mal. Mais je suis excité par cette nouvelle opportunité. Ce que je peux faire, c’est y aller et jouer dur. Je m’adapte à ce nouveau système, ce nouveau coach, ces nouveaux coéquipiers. Donc il y a beaucoup à faire. »

« Il parle avec son accent australien »

En atterrissant à Cleveland, l’Australien retrouve en quelque sorte John Beilein. En effet, les deux hommes se connaissent depuis quelques années. « Il voulait me recruter à la sortie du lycée », se souvient le joueur. « Il a réalisé un remarquable travail à Michigan. Et c’est toujours agréable d’être voulu. »

Le coach des Cavaliers n’a pas l’intention de forcer sur sa recrue. Même s’il a sûrement des fourmis dans les jambes, il reste fragile physiquement et John Beilein veut que Dante Exum monte en puissance tout doucement.

Pour protéger sa santé d’abord, puis pour le laisser entrer dans le bain de sa nouvelle équipe.

« Son envergue, sa capacité à défendre, sa compréhension du basket sont bonnes. Il communique très bien aussi, et c’est un de nos soucis actuellement. On est une équipe qui ne parle pas et ce n’est pas possible de gagner comme ça. Il parle avec son accent australien, mais il le fait bien. Il peut jouer avec ou sans ballon. Et il reste jeune, il n’a que 24 ans. »