Les Nuggets prêts à échanger Malik Beasley et Juancho Hernangomez

Alors que les Nuggets voulaient les prolonger avant le début de saison, Malik Beasley et Juancho Hernangomez ont finalement refusé et ils seront free agent protégés cet été. C’est-à-dire qu’ils pourront signer où ils le souhaitent mais Denver aura encore la main et pourra s’aligner sur les offres extérieures pour les conserver en les protégeant avec une « qualifying offer« . Et nul doute qu’ils chercheront un gros contrat.



Le risque de les perdre existe si le prix à payer est trop conséquent. Ainsi, The Athletic nous informe que la franchise est ouverte aux discussions pour d’éventuels transferts de l’arrière et de l’intérieur. Néanmoins, nos confrères précisent que les Nuggets sont gourmands concernant les contreparties.

L’effectif est tellement fourni et renforcé par l’arrivée estivale de Jerami Grant que Denver n’utilise pas totalement Beasley (16 minutes de moyenne), ni Hernangomez (12 minutes). La franchise peut donc être patiente et faire monter les enchères.

LEXIQUE

Qualifying offer : proposition faite par une franchise à l’un de ses joueurs dans la dernière année de son contrat rookie. Basée sur son ancien salaire, cette offre permet de prolonger le joueur pour un an et de s’aligner sur n’importe quelle offre faite au joueur par une autre franchise. Si le joueur signe la qualifying offer, il est automatiquement libre la saison prochaine, et son équipe ne pourra pas alors s’aligner sur une offre.