Une maladresse historique pour les Nets

« Je pense qu’on a tous cherché un peu d’adresse, c’est une façon politique de le dire. » Jarrett Allen a su éviter les gros mots pour qualifier la prestation de son équipe hier soir dans ce derby new-yorkais perdu face aux Knicks.

« On a compilé 27% aux tirs » note Spencer Dinwiddie, qui n’en revient pas. « On a très, très mal joué. À en rire presque. On a vraiment été nul aux tirs, probablement historiquement nul. » Effectivement, on n’avait pas vu telle maladresse en NBA depuis 2012 avec le Magic, et depuis 2000 pour les Nets. Ils ont d’ailleurs marqué seulement huit paniers à 2-points (sur 28 tentatives), une première depuis 1950 !

« Quand on a commencé à rater des tirs on a arrêté de faire circuler le ballon » regrette le meneur, meilleur marqueur avec 25 points, mais à 5/15 aux tirs. « Après on a arrêté de tirer quand le ballon ne circulait plus. On le gardait trop en main, on ne le faisait plus bouger d’un côté à l’autre. » Le serpent qui se mord la queue.

« Ça nous a touché moralement et physiquement » admet Kenny Atkinson. « C’est la différence entre une équipe moyenne et une très bonne. Ils nous ont ramenés dans la moyenne. »

Mais ce qui est historique est (normalement) unique, et Brooklyn, qui est au-dessus de la moyenne au classement – 7e à l’Est avec un bilan de 16-14 – ne peut que faire mieux à Houston demain.