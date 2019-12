Les Sixers espèrent toujours un Ben Simmons plus shooteur

Contre Milwaukee et Giannis Antetokounmpo, Ben Simmons n’a guère eu besoin de tirer à 3-points pour dominer : avec 15 points, 14 passes, 7 rebonds et une défense de très haut niveau, il a posé sa marque sur le match, sans tenter le moindre tir derrière l’arc. D’autant que ses partenaires étaient très adroits (21/44).

Et si, dans la NBA actuelle, la façon de jouer du meneur semble anachronique, les Sixers pensent que sa réticence à dégainer s’explique surtout par sa volonté d’atteindre l’efficacité optimale.

Elton Brand : « Il veut réaliser la meilleure action possible »

« Nous croyons en Ben. Nous avons foi dans son tir et sa progression, » a assuré Elton Brand lors de la conférence de presse d’avant match, avant de détailler l’état d’esprit de Ben Simmons. « C’est un meneur, encore 17 passes l’autre soir (contre les Pistons). Il veut à chaque fois réaliser l’action au plus haut pourcentage d’efficacité mais il permettra à notre équipe d’atteindre le niveau suivant une fois qu’il (shootera) encore davantage. Il le sait, le coach le sait et nous travaillons dans cette voie. Il veut sentir qu’il réalise la meilleure action possible donc dès qu’il sentira que c’est celle-ci, il le fera toujours un peu plus. »

Pour autant, le GM des Sixers sait bien que la saison régulière est probablement le meilleur moment pour que Ben Simmons trouve des sensations à 3-points et fasse peu à peu évoluer son jeu et celui de l’équipe avec cette consigne de tir. Pour l’heure, Elton Brand est encore patient.

« Si ça n’arrive pas au cours de la saison régulière, la période idéale pour travailler dessus, cela n’arrivera pas plus tard dans la saison ou lors des playoffs, » reconnait le dirigeant. « C’est un chantier, ce que j’ai probablement déjà dit cinq fois mais c’est vrai. Une fois qu’il aura gagné la confiance et compris que c’est une action à haut pourcentage pour notre équipe, nous serons dans une bonne situation.