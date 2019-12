[Stats & Highlights] Soirée tranquille pour les Sixers, difficile pour les Wolves et les Blazers

Affronter les Pelicans et les Warriors est souvent synonyme de victoire cette saison. Portland et Minnesota en avaient besoin en ce moment et ils ont manqué une belle occasion d’en ajouter une à leur bilan.

Pareil pour les Hawks qui n’ont pas profité du retour de John Collins à Cleveland. Les Sixers, eux, sont prêts pour Noël et le choc face aux Bucks après une victoire facile contre des Pistons toujours aussi inquiétants.

Cleveland – Atlanta : 121-118

Même s’il a signé un bon retour avec 27 points et 10 rebonds, John Collins n’a pas réussi à redonner goût à la victoire aux Hawks. En revanche, les Cavaliers eux signent un troisième succès de rang, une première depuis la dernière saison de LeBron James en ville.

Ils le doivent en grande partie au duo Darius Garland – Kevin Porter Jr., qui a été très bon en dernier quart-temps. Ils ont signé 19 points à deux dans ce dernier acte. Les Cavaliers avaient pris 14 points d’avance, mais les Hawks, avec Trae Young, vont revenir. Le meneur inscrit 8 points dans le quart-temps et il a la balle d’égalisation à cinq secondes du terme. Mais son shoot est trop court.

Cavaliers / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval K. Love 34 7/16 3/10 3/3 1 7 8 5 2 1 5 1 20 21 C. Osman 34 7/15 3/7 1/1 1 1 2 3 4 1 3 0 18 13 T. Thompson 33 1/6 0/0 1/2 2 8 10 2 2 2 1 1 3 11 C. Sexton 36 12/20 0/1 1/2 1 5 6 3 0 1 2 0 25 24 D. Garland 26 9/14 3/5 0/0 0 1 1 1 3 0 2 0 21 16 J. Henson 19 2/3 0/0 2/2 0 4 4 0 0 0 2 3 6 10 A. McKinnie 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 B. Knight 11 1/4 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 M. Dellavedova 19 3/7 0/2 2/2 2 1 3 4 2 1 2 0 8 10 K. Porter Jr. 23 7/10 1/2 0/0 0 9 9 1 3 2 5 0 15 19 Total 50/96 11/29 10/12 7 36 43 19 16 8 23 6 121 Hawks / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval B. Fernando 10 1/2 0/1 0/0 0 2 2 2 1 0 2 0 2 3 J. Collins 35 12/20 2/5 1/1 1 9 10 0 4 2 0 2 27 33 D. Hunter 39 10/19 1/7 2/4 1 2 3 1 1 0 1 1 23 16 T. Young 36 9/21 5/14 7/9 0 6 6 11 2 4 5 0 30 32 K. Huerter 32 7/12 5/7 0/0 0 2 2 2 4 3 1 0 19 20 J. Parker 15 3/6 0/2 1/1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 2 C. Reddish 23 2/7 1/2 2/2 0 1 1 3 2 1 1 1 7 7 A. Len 6 0/1 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 2 1 0 1 D. Jones 9 0/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 V. Carter 15 1/5 1/3 0/0 1 4 5 1 2 0 0 1 3 6 D. Bembry 19 0/1 0/0 0/0 0 5 5 2 1 1 2 0 0 5 Total 45/95 15/42 13/17 5 32 37 23 20 11 16 7 118

Detroit – Philadelphie : 109-125

Avec un Joel Embiid à 20 points à 7/9 au shoot, un Tobias Harris à 35 points et un Ben Simmons en triple-double (16 points, 17 passes, 13 rebonds), les Sixers avaient de la marge face aux Pistons. Surtout avec un Andre Drummond remplaçant (il avait manqué le shootaround matinal…) et un Blake Griffin affreux (2/14 au shoot).

Par séquences, les Sixers vont accélérer pour garder les Pistons à distance. En début de dernier quart-temps, ils provoquent trois ballons perdus en quatre minutes et prennent onze points d’avance. Ils profitent aussi des lacunes au rebond de Detroit actuellement. Malgré la présence du meilleur rebondeur de la ligue dans leurs rangs, les hommes de Dwane Casey ont été dominés (48-30).

Pistons / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Maker 10 1/4 0/2 2/2 1 2 3 0 0 0 1 0 4 3 B. Griffin 27 2/14 0/6 4/5 1 4 5 3 1 2 1 0 8 4 T. Frazier 23 3/5 1/2 0/0 0 1 1 5 4 1 2 0 7 10 T. Snell 32 3/6 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 8 5 S. Mykhailiuk 32 4/7 4/5 1/2 0 2 2 4 3 0 0 0 13 15 M. Morris 22 4/5 2/3 1/2 0 3 3 1 1 1 1 0 11 13 C. Wood 4 4/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 8 7 S. Doumbouya 1 0/0 0/0 1/2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 A. Drummond 32 13/16 0/0 1/2 3 6 9 3 3 1 1 0 27 35 D. Rose 25 7/14 0/4 2/2 0 3 3 7 0 2 2 1 16 20 L. Galloway 31 2/8 1/3 1/1 1 0 1 4 0 1 2 0 6 4 Total 43/84 10/30 13/18 6 24 30 27 14 9 13 1 109 76ers / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval T. Harris 34 14/21 4/7 3/3 1 6 7 3 3 2 0 0 35 40 A. Horford 31 4/7 1/3 0/0 0 6 6 4 1 1 0 1 9 18 J. Embiid 28 7/9 1/1 5/6 3 5 8 3 2 1 3 3 20 29 B. Simmons 37 8/14 0/0 0/0 6 7 13 17 4 0 4 0 16 36 J. Richardson 33 4/11 0/4 1/2 0 2 2 3 4 1 3 2 9 6 M. Scott 16 3/6 1/4 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 7 5 N. Pelle 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 J. Ennis III 24 2/7 2/4 0/0 4 3 7 2 2 0 1 2 6 11 K. O'Quinn 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 R. Neto 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 T. Burke 11 0/3 0/0 0/0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 -3 S. Milton 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 F. Korkmaz 22 9/16 3/7 0/0 2 2 4 0 0 3 0 0 21 21 Total 52/95 12/30 9/11 17 31 48 33 21 8 12 8 125

Portland – New Orleans : 94-102

Il est toujours compliqué de gagner un match quand on est très, très maladroit. Les Blazers le prouvent encore puisqu’ils n’ont pas réussi à battre les faibles Pelicans. La faute à un désastre derrière la ligne à 3-pts : 4/29 dont 2/20 pour le duo Damian Lillard – C.J. McCollum !

Avec Carmelo Anthony, Portland a fait illusion en première mi-temps mais après la pause, New Orleans va inscrire des paniers primés, là où les joueurs de l’Oregon sont sans réponse. Il y en aura six rien qu’en troisième quart-temps. Là encore, Melo se démène, mais il est trop seul. Sur un dunk de Kenrich Williams, les troupes d’Alvin Gentry prennent dix points d’avance et filent vers la victoire. Damian Lillard, lui, a connu une soirée cauchemar : 0/10 à 3-pts et 11 minutes sans panier dans le dernier acte.

Trail Blazers / 94 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval C. Anthony 37 9/17 1/4 4/4 1 8 9 2 4 1 2 0 23 25 H. Whiteside 32 5/10 0/0 1/2 4 12 16 2 2 1 3 4 11 25 D. Lillard 37 6/21 0/10 6/6 0 3 3 7 1 2 3 0 18 12 K. Bazemore 31 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 4 0 2 0 3 1 C. McCollum 38 9/22 2/10 0/0 0 4 4 3 2 1 0 0 20 15 S. Labissiere 19 4/7 0/0 0/0 2 3 5 1 1 0 1 2 8 12 N. Little 8 0/1 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 G. Trent Jr. 17 1/4 0/2 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 2 3 A. Simons 21 2/6 0/1 4/4 0 6 6 0 2 0 0 0 8 10 Total 37/91 4/29 16/18 8 40 48 17 17 6 11 6 94 Pelicans / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval D. Favors 30 6/10 0/0 0/2 3 10 13 3 5 1 1 1 12 23 B. Ingram 37 6/18 2/5 5/5 0 11 11 5 2 2 2 0 19 23 L. Ball 18 3/9 1/2 0/0 3 4 7 4 3 2 2 0 7 12 J. Redick 25 5/10 3/6 3/4 0 2 2 1 1 0 0 0 16 13 J. Holiday 38 7/21 4/11 3/3 1 5 6 5 1 1 2 0 21 17 N. Melli 6 1/1 0/0 0/2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 J. Hayes 17 2/4 0/0 0/0 3 1 4 1 3 0 2 4 4 9 F. Jackson 5 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 N. Alexander-Walker 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 E. Moore 24 5/10 3/4 0/0 1 2 3 3 0 0 0 0 13 14 J. Hart 17 1/5 1/4 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 3 1 K. Williams 19 2/2 1/1 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 5 8 Total 38/93 15/35 11/16 13 42 55 23 19 6 12 6 102

Golden State – Minnesota : 113-104

Sans Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins s’est senti un peu seul dans le cinq majeur. L’ailier a été abandonné par ses coéquipiers titulaires (17 points pour les quatre joueurs qui l’accompagnaient), et les Wolves ont lâché en deuxième quart-temps, encaissant 35 points. La reprise n’a guère été plus encourageante.

En face, Draymond Green a assuré au rebond et les extérieurs ont fait le boulot avec 55 points pour D’Angelo Russell et Alec Burks. Résultat : un écart de 24 points en troisième quart-temps et 17 points d’avance à l’entame du dernier. Les hommes de Steve Kerr ont bien résisté à l’ultime effort des Wolves.