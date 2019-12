Sur le fil, le Heat repousse le Jazz d’un immense Rudy Gobert

Grâce au trio Joe Ingles (27 points) – Bojan Bogdanovic (19 points) – Rudy Gobert, le Jazz prend le meilleur départ (18-13). Seule ombre au tableau, le Croate écope de sa troisième faute personnelle et doit logiquement rejoindre le banc. Miami en profite alors pour prendre le contrôle des opérations.

Jimmy Butler, bien épaulé par Meyers Leonard, lance un 16-4 qui donne sept points d’avance au Heat (29-22). Il faut la bonne entrée en jeu d’Emmanuel Mudiay pour limiter la casse (32-28).

Un mano a mano qui sent les playoffs

Un Donovan Mitchell incisif permet au Jazz de refaire son retard, et même de reprendre l’avantage sur un 3-points de Niang (37-34). Huit points de Tyler Herro inversent la tendance en un clin d’œil. Le momentum de Miami se confirme d’ailleurs avec un gros dunk de Derrick Jones Jr sur Rudy Gobert.

Au coeur du premier échange de la saison avec l’arrivée de Jordan Clarkson, Utah ne flanche pourtant pas. Deux 3-points de suite de Joe Ingles les remettent devant, avant qu’un lay up de Nunn à la dernière seconde ne permette à Miami de prendre une courte tête d’avance à la mi-temps (53-52).

Si les hommes d’Erik Spoesltra sont à la barre, le Jazz est dans sa roue. À chaque panier de Butler, Utah répond grâce à l’adresse d’Ingles et de Bogdanovic et à la domination dans la raquette de Ridy Gobert. Ils repassent même devant et appuient sur l’accélérateur. Ils prennent sept points d’avance et seul un tir de Goran Dragic au buzzer stoppe leur montée en puissance (81-76).

Trop peu, trop tard pour le Jazz

Contre toute attente, le Jazz s’écroule en début de dernier quart temps. Dans le sillage de Dragic, d’Herro et d’Adebayo, Miami entame le dernier quart-temps sur un 19-4 pour prendre dix longueurs d’avance (95-85). C’est Royce O’Neale qui stoppe l’hémorragie alors qu’Ingles et Bogdanovic tentent de revenir au score. Malheureusement pour Utah, Herro enchaîne les gros tirs pour garder le Jazz à -8 avec deux minutes à jouer (103-95).

Le score reste alors inchangé pendant plus d’une minute mais une balle perdue de Miami et cinq points de suite d’Utah relancent le suspense (103-100). Duncan Robinson et Jimmy Butler ne tremblent alors pas sur la ligne des lancers-francs pour finir le boulot pour confirmer la troisième place à l’Est de leur équipe !