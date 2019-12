Pacers – Raptors : cette fois, Kyle Lowry n’a pas suffi…

Balayés la veille par les Bucks, les Pacers doivent une revanche à leurs fans. Sans Malcolm Brogdon, suppléé par Aaron Holiday, ils étouffent Toronto dans ce début de match. Comme à leur habitude, ils forcent leurs adversaires à joueur sur un rythme lent en attaque et ils obligent les Raptors à jouer sur demi-terrain. Toujours privés de Siakam et Gasol, les hommes de Nick Nurse ont moins de certitudes et cela se ressent (19-9).

À l’inverse, Jeremy Lamb et ses coéquipiers montrent de très belles choses en attaque. Collectivement, cette équipe est capable de mettre à mal n’importe quelle défense. Les champions en titre sont dépassés, obligés de prendre des tirs hors timing en attaque et de subir en défense devant l’alternance offensive de leurs adversaires. Très à l’aise au large, Myles Turner écarte la défense canadienne grâce à son poignet. Toronto est dans le dur (30-19).

Nurse demande plus d’application à ses hommes. Ses joueurs du banc comme Hollis-Jefferson ou Davis montrent de belles choses et Indiana s’est malheureusement reposé un peu sur ses lauriers depuis quelques minutes (31-25).

Une attitude qui ne plait pas à Nate McMillan qui prend un temps-mort pour motiver ses troupes. Il envoie Domantas Sabonis et Doug McDermott sur le terrain pour épauler T.J. McConnell et remettre les Pacers vers le droit chemin. L’ancien joueur des Bulls et le Lituanien sentent, respirent et vivent le même basket : celui où le partage du ballon est au centre de toutes les attentions. Les deux hommes se trouvent les yeux fermés pendant que McConnell ajoute de l’intensité et des points. Indiana fait de nouveau mal aux Raptors (44-29).

Indiana régale

Heureusement pour Toronto, Serge Ibaka est dans un grand soir en attaque. L’absence du tandem Gasol-Siakam l’oblige à prendre plus de responsabilités en attaque. Il a notamment plus de tirs à 3-points à tirer et donc à marquer. Il s’exécute parfaitement et il permet aux Raptors de ne compter que 10 points de retard à la pause (54-44).

Les Pacers le savent, cette équipe de Toronto ne lâche jamais rien, et Dallas peut en témoigner… Au retour des vestiaires, ils insistent et les coéquipiers de Holiday régalent leurs fans avec leur jeu bien huilé. Turner a toujours la main chaude à 3-points, Sabonis régale au poste haut ou au poste bas et TJ Warren, trop puissant pour ses vis à vis, rappelle combien il est essentiel à cette formation (66-58).

Mais plus les minutes passent, plus Toronto semble reprendre confiance. À l’image d’un Fred VanVleet plus agressif vers le cercle et qui d’un lay up en contre-attaque ramène son équipe à un point (68-67). Le problème pour les Pacers, c’est qu’ils n’arrivent plus, comme lors de la première mi-temps, à ralentir le jeu. Et même s’ils ont toujours des actions collectives de grande classe, les Raptors sont montés en puissance et ont retrouvé beaucoup de vitesse. Lowry et VanVleet relancent tous les ballons dans cette fin de 3e acte pour punir le repli défensif parfois compliqué de leurs adversaires.

Les Canadiens peuvent compter sur leur leader, leur éternel sauveur, Kyle Lowry pour terminer ce 3e acte en trombe. Il inscrit 8 points dans les dernières minutes dont un tir au buzzer. Son équipe mène contre toute attente (79-78).

Mr Kyle Lowry

Tout est à refaire pour les Pacers et maintenant que les Raptors sont revenus, on sait qu’ils ne vont rien lâcher. Et c’est eux qu’ils font la course en tête dans ce début de dernier quart-temps. Lowry puis Davis scorent à 3-points et VanVleet, encore lui, affole les fans d’Indiana avec ses jambes de feu (94-89).

Toronto semble maîtriser la situation malgré un Warren virevoltant. Heureusement qu’il est là pour empêcher le naufrage de son équipe dans cette fin de rencontre à suspense (99-99). Mais en face, Lowry est sur une autre planète et il redonne quatre points d’avance à ses troupes à 90 secondes de la fin (105-101). Mais la magie du basket opère à quelques heures de Noël, et Holiday et Warren enflamment la salle sur deux tirs à 3-points. Alors qu’ils semblaient contrôler la situation, les Raptors ont 37 secondes pour égaliser ou pour l’emporter (107-105). Et comme la veille face aux Mavs, Lowry trouve la solution et arrache la prolongation. Il aurait pu même être le héros du match mais il ne joue pas très bien la dernière possession (107-107).

Le dernier mot pour Turner et Holiday

Cinq minutes supplémentaires pour les deux équipes et un cadeau de Noel pour les fans d’Indiana. Disparu de la circulation en fin de match, Turner frappe deux fois de loin… imité quelques secondes plus tard par un Holiday incroyable de sang-froid. VanVleet et Lowry aussi montrent de belles choses mais Indiana plante trois tirs à 3-points sur ses quatre dernières tentatives.

C’est de trop pour la défense des Raptors qui s’inclinent sur le fil (120-115). Mais pas le temps de gamberger puisque Nick Nurse et ses hommes repartent illico dans l’Ontario pour affronter les Celtics le 25 décembre.