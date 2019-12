Jamal Murray climatise Phoenix à deux secondes du buzzer

On fonce illico dans le 4e quart-temps avec deux formations au coude-à-coude. Grâce à un 12 sur 17 à 3-points pour commencer le match, les Nuggets avaient pris le meilleur départ, mais les Suns, notamment par Frank Kaminsky, ont recollé au score, au point même de passer devant au début du 4e quart-temps (83-82).

C’est Jerami Grant d’un énorme poster sur Kelly Oubre Jr qui réveille les Nuggets, mais le surprenant Cameron Johnson lui répond par deux tirs à 3-points. Les Suns reprennent les commandes (91-88). Il y a plus de rythme côté Suns, clairement moins fatigués que les Nuggets qui sont en back-to-back à l’extérieur. C’est au tour de Ricky Rubio de punir la défense de Denver avec un lay up old school, et les Suns se détachent (101-92). Il reste six minutes à jouer.

Paul Millsap sort de sa boîte mais Kelly Oubre au dunk, puis Rubio pour le and-one tiennent le bon bout. À moins de quatre minutes de la fin, Phoenix possède encore huit points d’avance (106-98). Et puis Will Barton plante un 3-points, Frank Kaminsky perd deux ballons de suite, et les Nuggets signent un 7-0. En une minute, Phoenix a perdu quasiment toute son avance…

Un duel Booker-Murray pour la gagne

Aron Baynes leur redonne de l’air, mais Jokic lui répond avec un 3-points sur son museau. À deux minutes de la fin, égalité parfaite (108-108). Peut débuter alors le duel entre Devin Booker et Jamal Murray. Le premier se loupe, et le second le punit à 3-points (111-108). Temps-mort Phoenix, et sur la remise en jeu, sur un tir compliqué, Booker y va aussi de son 3-points (111-111). La salle est debout, et Murray décide de faire tourner l’horloge. On pense qu’il va aller chercher la faute dans le trafic, mais il met les freins, et son step ack est payant : 113-111. Il reste deux secondes à jouer.

Mike Malone décide de rappeler Jerami Grant pour la dernière action, et c’est un choix décisif puisque c’est l’ancien ailier-fort du Thunder qui s’en va contrer du bout des doigts Devin Booker qui avait trouvé une position de tirs dans le corner. Le tir de Murray était décisif, et Denver s’impose pour la 7e fois d’affilée. Sept comme le nombre de défaites de suite de Phoenix, ou le nombre de triple double de Jokic cette saison.