Vainqueur des Bulls, le Magic a bien défendu sa 8e place

Les hommes de Steve Clifford ont souffert mais ont renoué avec la victoire alors qu’ils restaient sur trois défaites. Chicago a vendu chèrement sa peau, mais la deuxième mi-temps des locaux a été globalement mieux maîtrisée.

Le Magic est surpris par l’agressivité déployée par les Bulls en début de partie. Le dunk puis le alley oop de Wendell Carter Jr suivi du contre de Kris Dunn sur Evan Fournier poussent les Floridiens à réagir (20-11). La révolte porte les noms de Nikola Vucevic, Jonathan Isaac et Terrence Ross, qui permettent Orlando de revenir à égalité après 12 minutes (28-28).

Le plein de confiance en troisième quart-temps

Chicago fait toutefois mieux que résister, en grande partie grâce à ses six paniers à 3-points inscrits dans le deuxième quart-temps et à la montée en puissance du duo LaVine-Markkanen afin de rester en tête à la pause (51-54).

Le Magic parvient rapidement à se remettre la tête à l’endroit au retour des vestiaires. Aaron Gordon, déjà auteur de deux gros contres en première mi-temps, se distingue avec un dunk en contre-attaque pour relancer la machine. Nikola Vucevic prend le relais avec un panier près du cercle et un 3-points en tête de raquette pour redonner l’avantage aux siens (65-62).

A leur tour, Markelle Fultz, Nikola Vucevic et Terrence Ross enchaînent les paniers derrière l’arc. Il faut alors toute la détermination de Daniel Gafford au dunk et Tomas Satoransky au drive pour limiter la casse du côté de Chicago (83-81).

Sous pression jusqu’à la fin

Aaron Gordon et Mo Bamba s’offrent un double contre sur Thaddeus Young afin de donner le ton en début de quatrième quart-temps et valider un nouveau missile à 3-points de Terrence Ross (90-83). Mo Bamba poursuit son œuvre avec un alley oop envoyé par Evan Fournier et un contre sur Zach LaVine. Chicago refuse pourtant de céder.

Avec l’aide de Kris Dunn et Thaddeus Young, Zach LaVine parvient à ramener les Bulls à -4 à moins de trois minutes du terme (99-95). Pas de quoi faire craquer les coéquipiers de Nikola Vucevic qui trouvent alors la solution sur une passe décisive du Monténégrin pour Markelle Fultz oublié ligne de fond puis d’une claquette dunk signée Aaron Gordon qui offre le point final à ce succès 103-95.