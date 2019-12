Touché par une infection à l’œil, Marcus Smart s’est fait peur

Marcus Smart vient de manquer son 7e match consécutif suite à son infection à l’œil. Un problème dont il pensait pouvoir se débarrasser rapidement… mais qui s’est transformé en véritable « enfer » pour le joueur des Celtics.

« J’ai cru que j’allais devenir aveugle pendant un moment » explique-t-il ainsi à ESPN avant le match face aux Raptors. « Je pense que c’était le pire cas de conjonctivite virale qu’ils (les docteurs) aient jamais vu. Donc, en gros, j’ai été un cobaye pour voir comment gérer ça si ça arrive à quelqu’un d’autre. C’était la pire douleur que j’ai connue depuis très longtemps. Je ne le souhaite à personne. Mais je suis là. »

Désormais, Marcus Smart se dit à « prêt à 80% » et il n’est plus infectieux. Tant mieux pour Boston car le meneur a dû passer de nombreuses journées dans le noir, avec des lunettes de soleil, car il ne supportait plus aucune lumière.

Sa conjonctivite s’était installée alors qu’il avait fait une réaction allergique et qu’il avait attrapé un gros rhume.

« Les docteurs étaient vraiment inquiets que ça infecte ma cornée et ma vision, donc c’était vraiment effrayant », continue Marcus Smart. « Au début, on a pensé que c’était une réaction allergique parce que j’avais de l’urticaire, comme la veille, où mes yeux avaient commencé à faire une réaction allergique. Nous l’avons détecté très tôt, et les mêmes symptômes sont apparus. Puis, environ trois jours plus tard, elle est passée de mon œil gauche à mon œil droit, et c’est alors que nous avons écarté la possibilité qu’une réaction allergique en soit la cause. Ils ont dit que c’était un virus. C’était causé par le fait que j’avais déjà un rhume et que j’étais malade. »

S’il est encore un peu gêné par les lumières et qu’il doit toujours consulter quotidiennement pour vérifier que sa cornée ne s’abîme pas, Marcus Smart est bien sur le chemin de la guérison. De quoi lui donner le sourire pour Noël.