Candidat au All-Star Game, Spencer Dinwiddie peut encore faire mieux

Devenu le patron des Nets en raison des absences de Kevin Durant, puis de Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie pourrait imiter D’Angelo Russell et décrocher une place au All-Star Game. Avec un trophée de joueur de la semaine, il affiche ses meilleures stats en carrière, et il a surtout permis aux Nets de rebondir après un début de saison raté.

Depuis la blessure de Kyrie Irving, l’équipe affiche ainsi un très bon bilan de 12 victoires pour 6 défaites.

« C’est encore tôt. Il doit jouer comme ça sur une période plus longue » a répondu Kenny Atkinson à propos d’une éventuelle participation au All-Star Game de son meneur. « C’est la vraie progression pour aller au All-Star Game : peuvent-ils le faire sur le long terme ? Il commence à le faire, puisqu’il le fait match après match. On peut avancer que c’est un grand bond en avant, car il n’a plus ses périodes de hauts et de bas qu’il avait auparavant. »

Pour Kenny Atkinson, une sélection All-Star se passe aussi dans la tête. Il y a une détermination à maintenir ses performances à un niveau élevé, tout en faisant gagner son équipe. « C’est une mentalité, et ce sont des années de NBA et de la confiance » poursuit le coach de Brooklyn. « Je ne sais pas à combien de matches de suite il en est, mais il commence à glisser son nom dans le débat parmi les joueurs qui peuvent le faire. »

Depuis que Kyrie Irving est blessé, Spencer Dinwiddie tourne carrément à 26.1 points et 7.2 passes de moyenne. Ce sont clairement des stats d’un futur All-Star, mais son coach pense donc qu’il peut faire mieux.

« Tant qu’il va au cercle, j’aimerais que sa finition soit encore meilleur. Il peut faire mieux dans ce domaine, et il aura certainement beaucoup d’opportunités » conclut Kenny Atkinson dans le New York Post. « Ensuite, il pourrait passer son adresse à 3-points de 32 à 36%. S’il veut franchir ce cap, qu’on le pense tous capable de franchir, ce sont les deux axes de progression. »