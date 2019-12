ESPN a dévoilé ce mardi, en guise de cadeau de Noël, une nouvelle bande-annonce pour son documentaire événement coproduit avec Netflix baptisé « The Last Dance », revenant sur la dernière saison de Michael Jordan avec les Bulls, en 1998.

Une minute qui rend l’attente encore plus longue : le documentaire de dix heures, découpé en dix parties, qui devait sortir en 2019 et se dévoilait il y a un an tout juste dans une autre bande-annonce, ne sortira qu’en juin prochain.