Déjà des voeux de bonne santé pour Dante Exum

Après cinq saisons et demie à Salt Lake City, Dante Exum quitte donc sa franchise de toujours pour l’Ohio. Drafté en 5e position en 2014, l’Australien n’a jamais pu montrer l’étendue de son talent, trop brut à ses débuts, trop souvent blessé par la suite (206 matchs manqués lors des quatre dernières campagnes).

Cela ne l’a pas empêché de laisser son empreinte dans le vestiaire, comme le souligne Rudy Gobert, drafté un an avant lui : « C’est mon pote. Nous avons passé six ans ensemble, rappelle le Français. C’est triste de le voir partir mais j’espère qu’il aura une bonne opportunité là-bas pour montrer ce qu’il peut faire. »

Donovan Mitchell : « C’est quelqu’un qui a énormément travaillé en coulisses. »

Également touché par le départ du meneur, Donovan Mitchell ne manque pas de rappeler les nombreuses difficultés physiques rencontrées par son ancien coéquipier depuis son arrivée dans la ligue.

« Ce sont des moments comme ça qui vous rappellent que c’est un business, a confié l’arrière au Deseret News. C’est un gars qui a un incroyable état d’esprit vu ce qu’il a traversé en termes de blessures. Je lui souhaite tout le meilleur. Je l’adorais comme coéquipier, un excellent coéquipier, un super gars. Toujours léger et toujours de bonne humeur. Sa présence va vraiment nous manquer. »

Désormais en bonne santé après avoir récupéré d’une nouvelle blessure au genou, Dante Exum n’a cependant pas beaucoup vu le terrain depuis le début de saison, barré par Mike Conley, Emmanuel Mudiay, un Joe Ingles capable de mener la gonfle et, sans doute, un Quin Snyder désormais dans l’urgence de gagner.

À lui de se faire sa place aux Cavaliers, une franchise plus à même de le développer, même si la ligne arrière est déjà pleine de jeunes talents. « C’est la première fois qu’il est échangé donc c’est une situation nouvelle pour lui, souligne Donovan Mitchell. Je lui souhaite juste le meilleur du monde et de rester en bonne santé car c’est un gars qui a vraiment travaillé en coulisses, ce que les gens ne voient pas. Il a travaillé énormément de temps, je le respecte et je l’apprécie pour ça. »