Le Hall of Fame va offrir leur bague à Bob Pettit, Elgin Baylor et Bob Cousy

Le mois dernier, Bill Russell acceptait enfin de recevoir sa bague d’intronisation au Hall of Fame, 44 ans après son entrée dans le Panthéon du basket. Une décision politique pour l’ancien pivot des Celtics, mais également une question technique comme l’a remarqué John Doleva, le président et directeur général du Hall of Fame.

« On se demandait où se trouvait la bague d’origine de Bill Russell, celle de 1975 », explique John Doleva. « On a cherché et on a découvert qu’il n’existait pas de bague. Le Hall of Fame n’en avait pas jusqu’en 1978. On ne l’avait pas remarqué, donc dès qu’on s’en est rendu compte, on s’est demandé qui d’autre pouvait la recevoir. »

La réponse est rapide puisqu’une grande partie des Hall of Famers honorés avant 1978 sont désormais décédés. Il reste néanmoins trois légendes : Bob Pettit, Elgin Baylor et Bob Cousy, respectivement 87, 91 et 85 ans. Ces trois-là ont inscrit 60 989 points, cumulé 35 participations au All-Star Game, trois trophées de MVP et sept titres NBA.

« C’est une belle surprise. Je vais la porter », a commenté Elgin Baylor, intronisé au Hall of Fame en 1977.

« C’est un beau geste, car à mon âge, on a tendance à croire que les gens vous oublient », ajoute Bob Cousy, Hall of Famer depuis 1971 comme Bob Pettit. « J’ai un immense respect pour le Panthéon. Beaucoup de gamins ne m’ont jamais vu jouer, mais leurs pères parlent de moi et sans le Hall of Fame, ils ne me penseraient pas aussi bon. Donc merci au Hall of Fame. »