Joueurs de la semaine : deux surprises nommées Kyle Lowry et Dennis Schröder

Peu auraient parié sur ces récompenses la semaine dernière mais la NBA est toujours « where amazing happens » et la ligue a donc récompensé deux meneurs pour ses trophées de joueurs de la semaine : Kyle Lowry à l’Est et Dennis Schröder à l’Ouest.

Avec quatre victoires en autant de matchs, Kyle Lowry n’a toutefois pas volé ce trophée honorifique et il est évident que la remontée historique des Raptors face à Dallas, dont il fut le principal artisan avec 20 points dans le dernier quart-temps, l’a bien aidé. Avec 24.5 points à 42% à 3-points, 6.5 rebonds, 10 passes mais aussi un triple-double, le champion en titre a complètement endossé le rôle de leader des Raptors.

Quant à Dennis Schröder, il n’a pas non plus démérité, jouant à un niveau de All-Star en sortie de banc pour le Thunder avec également quatre succès en quatre matchs et une très grosse ligne statistique : 25.3 points à 50.7% aux tirs, 5.3 rebonds et 6 passes sur cette période.