Menés de 30 points par Dallas, Kyle Lowry et les Raptors s’offrent le plus grand comeback de leur histoire Incroyable victoire des Raptors qui s’imposent sur le fil face aux Mavs, après avoir compté jusqu’à 30 points de retard. Ce plus gros comeback de la franchise porte la marque de Kyle Lowry (32 points, 10 passes et 8 rebonds) et du banc canadien.