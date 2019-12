Sixième homme de luxe, Dennis Schröder vise toujours une place de titulaire

Efficace et précieux pour le Thunder, Dennis Schröder enchaîne les grosses performances pour Oklahoma City, aidant le club à multiplier les comebacks. Cette nuit encore, il a compilé 28 points, 6 passes et 5 rebonds en sortie de banc pour renverser les Clippers.

Mais être sixième homme n’a jamais fait rêver l’Allemand…

« Toujours » répond-il ainsi lorsqu’on lui demande s’il veut être titulaire. « La situation est comme elle est actuellement. Je veux faire ce qu’il faut, pour la franchise et l’équipe. Mais c’est sûr, tout le monde veut être titulaire. Actuellement, c’est la meilleure situation possible. Je suis un joueur d’équipe mais j’essaie de sortir du banc pour aider l’équipe autant que possible ».

Il faut dire que la situation a changé à Oklahoma City. Arrivé l’année dernière pour être un « super backup » pour Russell Westbrook, dans une équipe qui entendait jouer le titre, il se retrouve désormais derrière Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander dans un club en reconstruction, et dont le visage pourrait bien évoluer en cours de saison…

En octobre, il expliquait déjà qu’il n’avait pas très envie de rester remplaçant beaucoup plus longtemps.

« Je veux être un titulaire, c’est certain », disait-il alors. « Je ne pense pas être un sixième homme. J’ai fait des sacrifices l’an dernier, et je pense que l’organisation le sait. Mais pour l’instant, je suis à OKC et je fais ce qui est le mieux pour l’organisation. Peu importe que je commence dans le cinq ou sur le banc, mais je veux éventuellement redevenir titulaire parce que je pense qu’il me reste encore beaucoup d’années. Et je pense que je suis plus qu’un simple joueur de banc. »

Finalement, Dennis Schröder se retrouve un peu dans la même situation qu’à Atlanta, il y a quatre ans. L’Allemand montait ainsi en puissance derrière Jeff Teague et avait poussé le club à faire un choix, afin de se retrouver titulaire. Un statut qu’il pourrait retrouver en cas de transfert de Chris Paul… ou en cas de transfert tout court.