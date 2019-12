Shai Gilgeous-Alexander, la nouvelle merveille du Thunder

Considéré intouchable chez les Clippers après seulement une saison NBA, Shai Gilgeous-Alexander a finalement été échangé à Oklahoma City l’été dernier. Mais n’y voyez là aucun recul ni rétrogradation… Au contraire, SGA a été « sacrifié » pour rien de moins qu’un duo Kawhi Leonard – Paul George qui fait des Clippers un candidat immédiat pour le titre cette saison.

De son côté, le Thunder récupère un meneur de 21 ans qui continue de progresser à vue d’œil, comme l’a prouvé son record en carrière vendredi soir face aux Suns. À 18 points, 5 rebonds et 3 passes de moyenne, Shai Gilgeous-Alexander fait partie des jeunes stars qui montent dans le paysage NBA. Et Oklahoma City pourrait bien se mêler à la course aux playoffs s’il continue comme ça…

C’est une semaine qui devrait rester dans les annales du Thunder. Outre la soirée « costard » qui a fait le buzz, notamment avec Steven Adams et sa casquette Peaky Blinders plutôt habitué aux joggings et aux claquettes fluos, la troupe de Billy Donovan vient de remporter deux victoires pas communes.

Contre les Bulls puis contre les Grizzlies – pas des foudres de guerre, on vous l’accorde – le Thunder s’est imposé en revenant respectivement de déficits corsés à -26 et -24. Aimant donc se faire peur, OKC est surtout devenu la première équipe sur ces 20 dernières années à gagner deux matchs de suite après avoir été largués à 24 longueurs de son adversaire.

De plus en plus tueur en dernier quart

À la tête de ses retours furibards, outre Chris Paul qui a eu un rôle prépondérant face à Chicago, il ne faudrait pas oublier l’influence grandissante de Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur canadien du Thunder n’en est pas à son premier essai puisqu’il avait déjà fait le coup à Portland, le 8 décembre dernier.

Discret durant trois quart-temps, SGA avait pris le contrôle des opérations dans l’ultime période pour mater des Blazers trop sûrs de leur supériorité. Avec 15 de ses 20 points en dernier quart, dont un 3-points suivi d’un autre petit tir à mi-distance, Shai Gilgeous-Alexander a repoussé définitivement Lillard & Cie, sur leur propre parquet.

Quand on lui a ainsi demandé s’il était de plus en plus à l’aise dans les fins de match, pour inscrire les paniers décisifs, SGA est resté fidèle à son caractère : humble avant tout.

« Je pense surtout que je reste moi-même. Je laisse venir le jeu à moi et je prends les actions que le jeu me dicte de prendre. Je n’étais pas en rythme en premier et en troisième quart mais ça a fini par venir en fin de match. »

En l’occurrence, le jeune joueur sorti de Kentucky remettait le couvert à Portland après avoir dégoûté les Wolves à Minneapolis le match précédent. SGA avait de fait pris le contrôle de la prolongation face à Minnesota lors de la victoire du Thunder (139-127), en scorant 9 de ses 29 points (à 8/13 aux tirs et 12/12 aux lancers) dans la période supplémentaire. Pour son record au scoring, qui ne tiendra que quelques jours…

Les meilleurs « sophomores » de NBA Derrière les phénomènes Luka Doncic (29 points, 10 rebonds, 9 passes) et Trae Young (28 points, 8 passes, 4 rebonds), et l’OVNI Devonte’ Graham (19 points, 7 passes, 4 rebonds), Shai Gilgeous-Alexander fait clairement partie du Top 5 de sa Draft.

À l’école CP3

Lâché par les Clippers contre leur gré, il faut bien avouer que SGA est tombé à point nommé en Oklahoma. Entouré de Chris Paul, mais aussi de Dennis Schröder, Shai Gilgeous-Alexander reçoit les conseils dont il a besoin à tous moments du jour et de la nuit. Encore plus en plein match…

« Dennis est allé le voir pendant un temps-mort et il lui a dit de laisser le jeu venir à lui. Ça va venir », nous soufflait ainsi Chris Paul. « Et le point positif, c’est qu’il n’a jamais baissé la tête. On est comme ça dans cette équipe et on doit continuer comme ça. »

Avec CP3 qui semble bien parti pour rester en place à OKC, Shai Gilgeous-Alexander a un professeur sur-mesure pour apprendre les ficelles du métier. Et le meneur All-Star a volontiers pris son jeune camarade sous son aile protectrice… mais pas trop non plus !

« Tout le monde ne parle que de l’attaque, de l’attaque, de l’attaque. Mais le plus important est de lui parler de défense. Parfois, les gens oublient que ça fait partie du jeu aussi. Chaque question qu’on m’a posée concernait son efficacité offensive mais quand on veut vraiment être compétitif dans cette ligue, il faut défendre dur. Et c’est une des choses dont j’essaye de lui parler le plus. »

En prenant le temps de s’asseoir avec Chris Paul pour discuter défense, le sophomore d’OKC complète son éducation avec ce qui se fait de mieux dans la ligue. Pour décortiquer les bons gestes à avoir en sortie d’écran ou les meilleurs positionnements pour provoquer le passage en force, et tout simplement apprendre les tendances de chacun des joueurs de la Ligue, Chris Paul est une encyclopédie ambulante.

« Chris est un artisan, un technicien si on peut utiliser le terme », ajoute Sam Presti pour The Oklahoman. « Il comprend vraiment chacun des aspects du jeu et de sa profession, il est très impressionnant. »

L’apprentissage en accéléré de SGA se déroule plutôt bien à en voir la saison du Thunder qui déjoue les pronostics pessimistes qui le voyaient hors course pour les playoffs. À 14 victoires pour 14 défaites, OKC est bien installé à la 7e place de la conférence Ouest. Et Shai Gilgeous-Alexander profite à plein des conseils de son aîné.

« J’apprends énormément de choses, que ce soit sur et hors terrain », nous confiait SGA dans les vestiaires visiteurs du Moda Center. « Dans la préparation avant les matchs. Durant le match, comment lire le jeu et comment choisir mes moments en attaque et comment réagir aux défenses. Il m’apprend tellement de petits trucs. Je suis vraiment content de l’avoir à mes côtés au quotidien cette saison. »

Tout n’est évidemment pas rose pour le meneur dans sa seconde campagne NBA. Le natif de Toronto a encore des matchs où il est moins bien, comme contre Chicago justement (à 7 points et 3 tirs tentés seulement). Mais ces sorties sont déjà très rares pour l’ancien Wildcat, qui consentait pour le coup son seul et unique match sous les 10 points cette saison !

Mais comment un gamin de 21 printemps fait-il pour gérer aussi habilement les hauts et les bas de sa saison ? « De la même manière que pour les résultats de l’équipe, il s’agit d’évaluer les choses que tu as mal faites, les choses que tu as bien faites. Tu fais le point et tu apprends de tes erreurs. Et puis, il faut avancer », nous dit-il sans sourciller. « On a 82 matchs et peut-être plus à jouer cette saison, donc tu n’as pas le temps de s’attarder sur tes performances, qu’elles soient bonnes ou mauvaises. »

Une star en devenir

Extrêmement mature pour son âge, notamment dans son attention sur les petits détails, Shai Gilgeous-Alexander peut également compter sur son préparateur Olin Simplis pour lui envoyer des messages quand le doute commence à pointer le bout de son vilain nez. Comme à la fin novembre, quand l’enchaînement des matchs affaiblissait graduellement la production de SGA.

Loin d’être aussi flashy qu’un Ja Morant sur ses attaques du cercle, ou qu’un Trae Young sur ses tirs très longue distance, le titulaire du Thunder a cependant stabilisé son jeu encore davantage cette saison. Si son record de points à 32 unités ne fait pas tourner les têtes (comme ses « career high » aux rebonds (9) et à la passe (10) non plus d’ailleurs), c’est plutôt le fait qu’il ne soit tombé qu’une seule fois sous la barre des 10 points qui exige le respect. En d’autres termes, à défaut de faire le show, SGA n’est par contre pas du genre à souffler le chaud et le froid. C’est une force tranquille, difficilement perturbée malgré son jeune âge.

Il est ainsi 6e en NBA aux pénétrations par match, et 7e aux points grâce à ses pénétrations. Cette efficacité lui vient de sa qualité d’appuis et son sens inné du panier avec une palette quasi infinie de finitions près du cercle. Pas forcément ébouriffant de rapidité, Shai Gilgeous-Alexander est par contre excellent dans les changements de rythme et dans sa lecture de son adversaire.

En l’occurrence, il réussit 65% de ses tirs au cercle, un chiffre remarquable pour un arrière, en partie dû à ses longs segments et ce QI évoqué auparavant. Dans le jeu extérieur, SGA n’est pas mal non plus (dans sa 2e saison seulement, on répète), car il rentre 41% de ses 3-points (sur un peu plus de 4 tentatives par match), un tir qu’il utilise de plus en plus (passé de 19% de ses tirs lors de sa saison rookie à 30% cette année) comme le veut la tendance.

« C’est le type de gars qui te donne envie de coacher »

« C’est encore un jeune joueur. Il a les clés du camion ici. C’est un grand joueur mais qui doit encore apprendre certaines choses. Quand ça se durcit, il doit rester dans son match et ça commence par la défense, » nous confiait son coéquipier Dennis Schröder. « Mais il va être un sacré joueur dans les années à venir ! C’est sa deuxième année et il est déjà très bon. Je me souviens de ma deuxième année, et je ne faisais pas tout ce qu’il fait ! Il doit simplement continuer à bosser et s’améliorer. »

Avec son sourire jusqu’aux oreilles et son jeu sans fioritures, Shai Gilgeous-Alexander est du type gendre idéal. Une sorte de Grant Hill canadien qui fait déjà l’unanimité sur le circuit.

« Je pense que les choses ont bien tourné pour lui », avançait récemment Paul George, échangé contre SGA, dans le Courier Journal. « Shai est une future star. Il a prouvé qu’il pouvait porter une équipe. De ce que j’ai entendu, il travaille dur. Et puis, avoir Chris avec lui ne va que l’aider à grandir. »

Un autre personnage incontournable de la Ligue, Doc Rivers – qui connaît bien Chris Paul aussi – est particulièrement élogieux sur Shai Gilgeous-Alexander. Si ce n’est pas une déclaration d’amour, ça y ressemble fort…

« C’est le prix à payer pour faire du business en NBA et c’est un échange qu’on devait faire, n’est-ce pas ? Si j’étais super heureux de pouvoir faire cet échange, quand Lawrence m’a dit que Shai était dans le lot, j’étais déçu et triste », admet Doc Rivers, encore marqué. « On voit rarement un gamin être une aussi bonne personne : il est facile à coacher et il veut s’améliorer. C’est le genre de gars qui te donne envie de coacher. Parfois, tu as envie de tout arrêter, prendre ta retraite et rentrer chez toi mais il y a d’autres moments où tu voudrais entraîner pour toujours. Et c’est grâce à des gars comme Shai. »

Propos recueillis à Portland