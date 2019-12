Lors du Game 3 du premier tour des playoffs 2018, face aux Pacers, LeBron James avait déclaré une « Suit Night » à Cleveland, commandant et payant des costumes assortis pour toute l’équipe. L’occasion pour le King d’afficher son attachement à ses coéquipiers, par un geste qui avait aussi pour mission de souder un peu plus l’équipe.

Et Chris Paul a repris l’idée à Oklahoma City, en faisant venir un tailleur en début de saison pour créer des costumes sur mesure pour tous les membres de l’équipe. Qui sont finalement arrivés hier.

« Cet été, j’étais chez moi et j’ai vu quelque chose dans ma famille, et je me suis rappelé que lorsque j’étais jeune, je n’avais pas forcément tout ce qu’il fallait. C’est juste un cadeau. Darius Bazley m’a dit que c’est son premier costume, donc le voir comme ça, c’est cool. Et ce qui est encore plus cool, c’est qu’on a fait ça tous ensemble ».

Après la victoire renversante face à Memphis, les costumes étaient ainsi le sujet de conversation dans le vestiaire, entre blagues et comparaisons. Mais c’est surtout Steven Adams qui a attiré l’attention.

Le Kiwi est ainsi plus proche des « Pierrafeu » que de « Mad Men », et son style a forcément fait sensation.

« Il (Chris Paul) m’a dit : ‘Porte-le pour le match, c’est un truc d’équipe’. Je me suis dit : ‘Eh merde’. Je voulais juste le suspendre quelque part. Je n’avais pas réalisé le temps que ça prenait pour mettre toute cette merde. C’est beaucoup plus long que d’habitude. Je n’avais pas pris ça en compte. Je lui en voulais », plaisante ainsi le pivot d’OKC pour ESPN. « Beaucoup de boutons, beaucoup de petites choses bizarres. C’est un costume trois pièces, ce qui veut dire encore plus de boutons. Mais c’est des trucs italiens pré-fabriqués. »

Il faut dire que Steven Adams avait du mal à se rappeler la dernière fois qu’il avait porté un costume. Etait-ce lors de la Draft, en 2013 ? En fait, il corrigera plus tard en expliquant en avoir mis un en 2016, lors de l’introduction de Russell Westbrook au Hall of Fame de l’Oklahoma. Et la prochaine fois ? « À mes funérailles, mec », répond-il.