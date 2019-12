Shai Gilgeous-Alexander se paie les Clippers !

C’est le grand retour de Paul George à OKC, et il est accueilli par… des applaudissements. C’est une super nouvelle pour lui après les huées d’Indianapolis, et le match démarre tambour-battant, tandis que back-to-back oblige, Kawhi Leonard ne joue pas. Aucun round d’observation, et le Thunder alterne bien entre les points de Steven Adams et la vista de Chris Paul. En face, George régale déjà avec deux 3-points de suite pour prendre les commandes (16-14). Lou Williams en ajoute un, puis Ivica Zubac marque à son tour. Le 11-0 des Clippers oblige Billy Donovan à prendre un temps-mort.

De retour aussi à OKC, Patrick Patterson se lâche aussi en attaque, et le banc des Clippers maintient l’écart. En face, Shai Gilgeous-Alexander monte en température (33-27). Sauf que le « sophomore » manque de soutien, et les nombreuses rotations de Doc Rivers font mal. Williams est déjà de retour sur le terrain, et il trouve Montrezl Harrell pour le dunk (39-29). Les Clippers déroulent, et c’est Dennis Schroder qui évite le pire en trouvant Steven Adams puis Nerlens Noel pour le dunk (48-35).

L’écart grimpe à +18

Paul George est de retour, et les Clippers insistent. L’écart passe à 18 points (53-35) ! Le Thunder répond par un 10-0 et Shai Gilgeous-Alexander reprend les commandes de l’attaque. Il combine bien avec Schroder, et il se permet même de planter un 3-points sur le nez de Lou Williams. OKC est revenu dans le match (55-50), et la formule à trois meneurs avec Chris Paul pose de gros problèmes aux Clippers. À la pause, les Clippers ne mènent plus que de six points (63-57).

Le retour des vestiaires est poussif. Steven Adams tente de s’imposer dans la peinture, mais il y a trop de maladresses. Le rythme du match en a pris un coup, mais ça profite finalement au Thunder grâce à l’inévitable Shai Gilgeous-Alexander qui égalise (69-69). Les Clippers semblent accuser le coup, mais ils signent un 8-0 pour se redonner un peu d’air. La richesse de l’effectif est précieuse, d’autant que JaMychal Green apporte beaucoup par sa capacité à jouer au large (89-83). Le dernier ballon du quart-temps est pour Chris Paul. Il nous fait sa spéciale, et au buzzer, il plante le 3-points qui fait rugir la salle (89-86).

Dennis Schroder tue le match

Le tandem Williams-Harrell tient les Clippers à bout de bras en début de dernier quart-temps, et leur équipe respire mieux (98-90). En face, Shai Gilgeous-Alexander leur répond avec élégance. Tout semble facile avec lui, et il ramène OKC à -2 (100-98). Billy Donovan rappelle le duo Schroder-Adams pour le money time, et c’est l’Allemand qui plante le 3-points qui fait très mal à moins de deux minutes de la fin. OKC est passé devant (108-106). Sur l’attaque suivante, il prend la ligne de fond pour servir Steven Adams (110-106). Et c’est encore lui qui s’en va défier une forêt de bras pour inscrire un lay up et donner six points d’avance à 45 secondes de la fin (112-106).

Derrière, Lou Williams perd la balle, et Dennis Schroder inscrit deux lancers de plus. Cette fois, les Clippers sont K.O., et le Thunder signe une nouvelle superbe victoire renversante (118-112). Pour la deuxième fois d’affilée, Shai Gilgeous-Alexander plante 32 points, son record en carrière.