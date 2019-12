Après leur troisième défaite de suite, les Lakers ne s’affolent pas avant d’affronter les Clippers

Leur objectif de ne jamais perdre deux matches de suite cette saison, c’est bien de l’histoire ancienne. Défaits cette nuit sur leur parquet par les Nuggets, les Lakers viennent de s’incliner pour la troisième fois de suite. Un coup de mou qui ne leur empêche pas de conserver le meilleur bilan de leur conférence (24 victoires – 6 défaites).

C’est sur cette dynamique qu’ils vont retrouver leurs voisins des Clippers, ce mercredi pour l’affiche de Noël. Ce sera le deuxième affrontement de la saison entre les deux équipes. La bande de Doc Rivers s’était offerte le premier derby, lors de la soirée de reprise de la saison, en octobre.

Avec le Philadelphie – Milwaukee, ce sera certainement le match de Noël le plus suivi. Absent cette nuit, LeBron James, toujours listé en « day-to-day », devrait être présent sur le parquet. Il y a quelques jours, le « King » soulignait la qualité des deux équipes et s’attendait à un match particulièrement compétitif. « Mais ce n’est pas la fin de la saison, » relativisait-il. « Un match de Noël ne va pas caractériser le restant de notre saison. »

« Le titre se gagne en juin, pas à Noël »

« Le titre se gagne en juin, pas à Noël, » complète Dwight Howard, qui appelle à ce que son équipe ne se laisse pas être guidée par ses émotions. « Ce n’est pas un test d’égo pour nous. On n’essaie pas de savoir qu’il est le meilleur à l’heure actuelle. On veut s’assurer d’être la meilleure équipe en démarrant les playoffs et d’être la meilleure équipe en playoffs, être la meilleure équipe du monde. C’est l’objectif, ça devrait être notre état d’esprit. »

Après cette défaite face aux Nuggets, Anthony Davis pointe surtout du doigt les manquements défensifs de l’équipe. Ils n’avaient jamais encaissé autant de points cette saison. « Avec (LeBron James) ou sans, on a souffert défensivement. On est très talentueux en attaque mais on va gagner les matches en défense. »

« On ne s’attendait pas du tout à perdre trois matches de suite, pas même deux de suite, » poursuit l’intérieur. « Et les choses ne vont pas aller en s’arrangeant. On a un autre match compliqué dans deux jours, donc on doit retourner à l’entraînement et bosser notre défense. Et s’assurer d’être prêts à Noël. »