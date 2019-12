Mission ratée : les Lakers ont perdu deux matches de suite

C’était un des objectifs de la saison des Lakers : ne pas s’incliner deux fois de suite. Il a fallu attendre presque deux mois de compétition et des déplacements à Indiana puis Milwaukee pour que cela se produise.

Les prochaines semaines seront difficiles pour les Lakers avec quelques gros enchaînements de rencontres et le risque de les voir à nouveau chuter plusieurs fois de suite est probable.

« On est combatif, on va trouver une manière de gagner », annonce Anthony Davis sur ESPN. « On va continuer de se battre, c’est notre état d’esprit. Même avec ces deux défaites de rang, on reste avec l’idée de ne pas en perdre deux de suite. Il ne faut pas qu’on baisse la tête après un revers, il faut apprendre de cette défaite et s’assurer de rebondir avec une victoire. »

Même discours du côté de Danny Green.

« Ce n’est pas parce que c’est arrivé qu’on ne peut pas essayer de ne pas le refaire d’ici la fin de saison. On a affronté deux grosses équipes, mais on ne doit pas oublier et penser que c’est normal de perdre deux fois de suite. On veut faire des séries de victoires pour espérer jouer notre meilleur basket en avril, mai et juin. »

Les Nuggets et les Clippers au menu

Les défis ne manquent pas à Los Angeles. Il y a l’avantage du terrain à l’Ouest déjà, et pourquoi pas sur toute la ligue. Ne pas enchaîner les défaites sera une des clés pour conserver le meilleur bilan de la conférence et c’est un bon moyen de garder une certaine pression sur le groupe. « On se fixe des objectifs pendant la saison, pendant ce marathon », rappelle LeBron James. « On a joué un basket exceptionnel pendant une majorité de la saison et ça prouve notre implication. »

Le prochain but sera surtout d’éviter une troisième défaite d’affilée, ce qui n’est pas gagné d’avance puisque les Lakers reçoivent les Nuggets dimanche, avant le grand match de Noël contre les Clippers mercredi prochain.

Il faudra donc être très costaud pour rebondir et repartir de l’avant. Dans le même temps, deux succès mettraient un sacré coup sur la tête de la concurrence à l’Ouest.