Les Nuggets giflent les Lakers au Staples Center

Denver a profité de l’absence de LeBron James, touché au pectoraux, pour enchaîner un sixième succès consécutif sur le parquet de Los Angeles. Après une première mi-temps équilibrée (53-55), Denver a passé la seconde au retour des vestiaires pour semer son adversaire du soir et s’envoler vers une nouvelle victoire.

Anthony Davis en manque de soutien, les Nuggets profitent eux aussi de l’apport de leurs secondes lames, à l’image de Will Barton et Gary Harris qui assurent la marque en début de troisième quart-temps. Incertain avant la rencontre à cause d’une douleur au genou, Paul Millsap prend le relais avec un panier près du cercle puis deux missiles à 3-points qui offrent un premier écart à Denver (67-75).

Paul Millsap impérial

Par deux fois, Anthony Davis et le revenant Kyle Kuzma tentent de relancer la machine, en vain. Monte Morris, Malik Beasley et Mason Plumlee, sur un alley-oop servi par Gary Harris, accentuent l’écart, l’ex pivot des Nets portant la marque à 78-91 d’une claquette à deux secondes de la fin du troisième quart-temps.

La bascule s’opère rapidement et de façon définitive lorsque Gary Harris débute le dernier acte par un dunk et un 3-points, imité peu après par Malik Beasley à deux reprises, dont un superbe step back malgré une bonne défense. Sur la route d’un 17-7, Gary Harris porte alors l’avance des siens à +20 grâce à un 2+1 (82-102) et malgré les ultimes efforts Kentavious Caldwell-Pope et Troy Daniels, les Lakers s’inclinent largement (104-128), et c’est la troisième défaite de suite !

En pleine confiance, les Nuggets ont également réussi à tenir le rebond (44 prises contre 45 pour les Lakers), notamment grâce à l’apport de Will Barton, auteur de 13 prises, son nouveau record en carrière. À tout point de vue, le contrat est rempli pour les Nuggets qui grimpent à la deuxième place de l’Ouest, et n’ont plus que deux revers de plus que les Lakers.