Les Mavericks sous le choc

C’est « Le Miracle de Noël » pour reprendre l’expression du speaker de la salle des Raptors. Menés de 30 points dans le 3e quart-temps, les coéquipiers de Kyle Lowry ont réalisé le plus beau comeback de leur histoire. Dans une salle en fusion, les Mavericks ont complètement craqué, et forcément ils sont sous le choc.

« C’est une grosse déception et j’en endosse l’entière responsabilité » annonce Rick Carlisle sur ESPN. « A un moment, on a perdu notre agressivité. Il faut les féliciter, ils ont fait du super boulot avec leurs trappes, et on n’a pas su bien y répondre, et c’est de ma faute. Quant on reçoit une telle force de frappe, il faut y répondre de manière égale ou encore plus fort. »

« C’est ce qui pouvait nous arriver de mieux »

Le quatrième quart-temps en est le symbole avec 47 points encaissés, dont 20 pour le seul Kyle Lowry. Les digues de Dallas ont explosé. « Ce ne sont pas les champions en titre pour rien » rappelle Jalen Brunson sur le site officiel des Mavericks. « Ils ont peut-être perdu leur meilleur joueur, mais ces gars ne baissent jamais les bras. Ils ne s’arrêtent pas de jouer. Ils nous ont fait déjouer avec leur press tout-terrain. On devait rester agressifs et on a lâché beaucoup de points. »

Pour Tim Hardaway Jr, c’est un mal pour un bien. « Je pense qu’en fait, c’est ce qui pouvait nous arriver de mieux. C’est une défaite qui fait mal, surtout après avoir mené de 30 points, mais ça prouve que quelle que soit l’avance, on ne peut pas se relâcher. On ne peut pas arrêter de jouer. On ne peut pas se relâcher et la jouer facile tant que le match n’est pas terminé. Je pense que ça va nous apporter un instinct de tueur et une rage pour les matches à venir. »

Côté Porzingis, on reste sonnés. « Franchement, c’était un match étrange, et je n’arrive pas à comprendre ce qu’il s’est passé. »