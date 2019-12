Le Thunder et Paul George se retrouvent avec amour et classe

Il se posait la question. Comment allait-il être accueilli par le public du Thunder ? Paul George a eu sa réponse. Ovationné par les spectateurs de la Chesapeake Energy Arena lors de la présentation des équipes, l’ailier des Clippers ne pouvait que remercier son ancien public.

« C’était génial », livre l’ancien joueur d’Indiana, dont les retrouvailles avec le public des Pacers sont beaucoup plus compliquées. « J’ai la sensation d’avoir été aimé ici. J’ai adoré évoluer ici. De ma fondation aux grands matches qu’on a gagnés, aux rivalités, en passant par la fraternité, les partenariats, les relations avec Sam Presti, ils ont été présents pour moi, ma famille. J’en serai toujours reconnaissant. C’est une des meilleures franchises possibles où jouer. Ils ont mis la barre très haut et montrer ce qu’un marché moyen est capable de réussir. »



Sam Presti, justement, est resté dans la même veine pour évoquer le passage de deux saisons de Paul George. « Je l’ai déjà dit avant : PG, c’était la grande classe avec notre franchise et notre communauté », expliquait le GM. « Il est resté à un moment où il avait d’autres options et a toujours été respectueux de nos fans, notre communauté, notre franchise. Même quand il est revenu à Los Angeles. J’espère que les gens sauront apprécier tout ça. »

Le mot de la fin pour Billy Donovan, qui souligne aussi la « fidélité » de Paul George en 2018. « J’ai adoré travailler avec Paul », note le coach. « Tout le monde pensait qu’il allait partir après sa première saison, mais il a toujours été impliqué, respectueux. Il l’est toujours. »

Et pourquoi pas des retrouvailles un peu plus longues avec une série de playoffs entre le Thunder et les Clippers ?