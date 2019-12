Paul George va retrouver Oklahoma City puis Frank Vogel

Dimanche soir, les Clippers se déplacent à Oklahoma City. Ce sera donc l’heure des retrouvailles avec le Thunder pour Paul George, l’ailier ayant passé deux saisons (dont sa meilleure en carrière, l’an passé) à Oklahoma City.

Quel accueil lui sera-t-il réservé par ce public ? Récemment, de passage chez les Pacers, il avait été copieusement hué. « Je ne sais pas », concède le All-Star sur ESPN. « J’ai tout vu, dont le pire. Je ne pense pas que ça puisse être pire qu’à Indiana, donc je ne sais pas. Ce sera sans doute un mélange des deux.«

S’il a marqué les esprits d’un point de vue individuel avec une remarquable saison 2018-2019, seulement entachée par ses soucis aux épaules, Paul George n’aura pas permis au Thunder de franchir le premier tour des playoffs.

Quel souvenir conserve-t-il de ses 156 matches de saison régulière et 11 de playoffs disputés dans cette franchise ? « Je me souviendrai toujours de mon arrivée à Oklahoma, avec les fans partout dans l’aéroport ou à attendre dehors. Leur accueil ce jour-là me restera toujours. »

La période de Noël offrira un second cadeau à Paul George puisque le 25 décembre, il va également croiser Frank Vogel et les Lakers. Comme il était absent pour le match d’ouverture, ce sera la première fois qu’il jouera contre son ancien coach – celui pour lequel il a joué pendant cinq saisons et demie, à Indiana. « On parle tous les deux de qui dirige Los Angeles, de quelle sera l’équipe de Los Angeles. On s’en amuse », déclare Paul George. « C’est génial de le savoir de l’autre côté du Staples Center. On partage la même ville. Je suis impatient de l’affronter. »

L’ailier All-Star en profite pour rappeler ce qu’il doit au coach actuel des Lakers, lors de leurs premières années ensemble à Indiana, alors que ce dernier lui avait proposé de venir chez lui pendant les récents incendies qui ont frappé la cité des anges. « Il m’a clairement aidé en me lançant dans le grand bain, en m’offrant cette expérience, en me laissant apprendre sur le tas, en faisant des erreurs. »