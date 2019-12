Luka Doncic absent, Kristaps Porzingis monte en puissance

Luka Doncic blessé, comment allaient réagir les Mavericks, et notamment se comporter Kristaps Porzingis ? Les victoires à Milwaukee et Philadelphie ont donné des éléments de réponse, et le Letton a rassuré tout son monde sur son état de forme. Interrogé par la NBA, l’ancien intérieur des Knicks reconnait que l’absence du Slovène l’a quelque peu libéré.

« Je ne dirais pas que c’est physiquement » précise-t-il. « Seulement, il se trouve que je me sens un peu plus à l’aise dans nos systèmes, et Luka absent, je vais un peu plus au poste. Quand Luka joue, j’essaie davantage d’écarter le jeu pour lui permettre de pénétrer, et ensuite je recherche des opportunités. »

Porzingis reconnaît aussi qu’il était un peu frustré en début de saison, et qu’il s’est habitué à sa nouvelle équipe, ses nouveaux coéquipiers, et à un rôle différent. « A chaque match, je me sens un peu plus à l’aise, et je deviens un peu plus efficace à mon poste. C’était frustrant au début… J’essaie d’avoir en tête l’idée de toujours penser à l’action suivante, et de bien défendre. Même si je ne réussis pas un énorme match, je dirais que c’est un petit pas en avant. »

Depuis la blessure de Doncic, Porzingis vient d’enchaîner quatre matches de suite à plus de 20 points et 10 rebonds. C’est même la première fois en carrière qu’il enchaîne ce type de performances. « J’essaie d’être actif, et même si je ne marque pas 30 points, je fais du mieux que je peux. Je défends, je contre, je prends des rebonds. Ça fonctionne pour moi. En attaque aussi, j’ai retrouvé mon rythme, et j’ai retrouvé mon feeling pour le jeu. J’adapte aussi mon jeu à nos systèmes. Plus les matches avancent, plus ça va s’améliorer. »

Peut-il comparer cette bonne passe avec ses performances aux Knicks, où il était le franchise player et la première arme en attaque . « Pas vraiment… Je fais ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. On possède la meilleure attaque de la NBA, et on veut continuer de jouer comme ça. Je trouverai des moyens d’être efficace. Je suis plus ou mois de retour à mon année rookie. Mon tir ne rentre pas comme je le souhaiterais. Il faut que je continue de travailler sur ça, et ça viendra. J’en reviens à ce que je faisais lors de mon année rookie : des rebonds offensifs, rester actif, inscrire des paniers faciles, couper… Je veux rester dans les systèmes. Ce n’est pas parce que je veux inscrire mes propres paniers que je dois gâcher notre volonté d’écarter le jeu, et tout ça. »

NBA Sundays présenté par NBA 2K20 sur beIN SPORTS – dans le cadre des 48 matchs records diffusés en prime time sur beIN SPORTS à partir de 19H chaque week-end. Cette semaine le 22 décembre les Toronto Raptors accueillent les Dallas Mavericks en direct sur beIN SPORTS à partir de 21H30.