Dallas, ton effectif impitoyable

Depuis la blessure à la cheville de leur maître à jouer Luka Doncic, les Mavericks s’en sortent plutôt bien : une défaite en prolongation contre Miami, une victoire à Milwaukee, une défaite de 6 points contre Boston et une large victoire à Philadelphie hier. De quoi entretenir un joli bilan de 19-9 qui les place à la quatrième place de la conférence Ouest.

« On a de la profondeur » souligne Rick Carlisle chez ESPN. « C’est une bonne chose pour nous, ça nous force à faire des ajustements. Tu ne veux évidement pas te passer d’un gars comme Luka Doncic, c’est un super joueur et on a besoin de lui le plus vite possible, mais tant qu’il est absent on a un plan, et les garçons l’appliquent bien. »

« Une de nos plus grosses forces, c’est notre richesse d’effectif » abonde Kristaps Porzingis, qui n’affiche pas des stats exceptionnelles sans son camarades serbe : 23.3 points à 44% aux tirs dont 37% à 3-points. Ceux qui font la différence pour Dallas, surtout en ce moment, ce sont les Tim Hardaway Jr. (13.5 points de moyenne), Seth Curry (10.2), Dorian Finney-Smith (8.5), Maxi Kleber (8.4), Jalen Brunson (8.3), Dwight Powell (8) et Delon Wright (7.4). Tous ces roles players revanchards qui, les uns après les autres, apportent le soutien nécessaire à leur leader dans ces rotations pensées par Rick Carlisle et son staff. Après un tiers de saison, les Texans possèdent tout simplement la meilleure attaque de la ligue.

Une histoire de culture

« On a tellement d’armes différentes et tellement de gars qui peuvent avoir de l’impact » rappelle le Letton. « Je me sens presque mal pour ceux qui n’en ont pas l’opportunité. Mais je dirais qu’on a une équipe très pro dans laquelle tout le monde sait rester prêt. » Dwight Powell, un des principaux concernés, confirme : « On a différents gars qui portent l’équipe au niveau statistique chaque soir. Ce ne sont pas toujours les même. Luka et KP sont nos stars, ils font ce qu’il faut pour nous guider, mais les autres sont prêts à répondre présent dans des rôles plus importants ou différents. »

« Tout ce qui compte dans cette équipe, c’est la victoire, on cherche des solutions, peu importe lesquelles » poursuit l’intérieur. « Tant qu’on avance comme ça, on peut faire des ajustements. » Une philosophie, une culture comme disent les Américains, propre aux grandes équipes. « Cette culture du titre a été installée bien avant nous, on essaie de la retrouver » résume Jalen Brunson.