Jimmy Butler, né pour jouer au Heat

La « filiation » avec son ami Dwyane Wade, sorti comme lui de Marquette, était évidente, mais Jimmy Butler prouve depuis le début de saison qu’il était fait pour jouer à Miami.

Après avoir porté trois maillots différents en quelques mois, l’ancien arrière/ailier de Chicago a choisi de signer sur le long terme au Heat, et on se dit qu’il pourrait même y finir sa carrière tant il incarne l’identité de cette équipe.

« Il aurait dû porter ce maillot depuis longtemps. C’est comme s’il était fait pour nous, et que nous étions faits pour lui » explique Erik Spoelstra à USA Today, tandis que Udonis Haslem estime que son nouveau coéquipier coche toutes les cases : « Provocateur ? Il l’est. Guerrier ? Il l’est. Compétiteur ? Il l’est. Bosseur ? Il l’est. Redoutable ? Il l’est. Il semble être fait pour jouer ici. »

« Je souris en permanence car je suis heureux »

Pour Udonis Haslem, qui est là depuis… 2003, le Heat est une franchise à part avec une forte culture. « L’identité du Heat est d’avoir une mentalité de guerrier, et de prendre conscience qu’on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. On est investi collectivement, avec la volonté d’avancer ensemble et de se sacrifier pour son frère. C’est quelque chose qu’on prend au sérieux. Il faut être impliqué mentalement sinon le corps ne suivra pas. »

Et qu’en pense Jimmy Butler, élu Joueur de la semaine il y a 15 jours ? « J’adore jouer pour ce coach, cette franchise et avec ces joueurs. Je souris en permanence car je suis heureux. Je suis chez moi, et toute la franchise me correspond. Tout dans cette équipe me correspond. »

Cette semaine, Jimmy Butler et ses coéquipiers sont devenus les premiers à gagner à Philadelphie, et la semaine dernière, ils avaient poussé les Lakers dans leurs derniers retranchements. Le tout sans leur 6e homme Goran Dragic. C’est dire si cette équipe possède une belle marge de progression, et pourrait jouer les trouble-fête jusqu’au bout. « On ne sait jamais ce que réserve le futur, mais j’avais un bon ressentiment sur le fait que j’y serais extrêmement heureux. On ne sera jamais parfait, mais je pense qu’on peut chasser la perfection, l’excellence… »