Le projet de salle des Clippers approuvé par le gouverneur de Californie

Une dizaine de jours après avoir reçu le feu vert de l’Agence pour la qualité de l’air en Californie, c’est le tour du gouverneur Gavin Newsom de certifier le projet de la nouvelle des Clippers pour lui éviter tout nouveau contentieux lié à des questions environnementales.

Cette décision doit cependant être encore approuvée par la commission du budget de l’Etat d’ici 30 jours et si tel était le cas, ce projet de salle d’Inglewood sera considéré pour de bon conforme aux exigences environnementales de la Californie, ce que réfute toujours la société Madison Square Garden, qui détient le Forum situé à environ trois kilomètres du projet : « La vérité est que cette salle submergerait Inglewood de quatre millions de véhicules par an et de milliers de tonnes de pollution atmosphérique dangereuse », avait déclaré au LA Times James Dolan, le patron des Knicks, mais aussi propriétaire de l’ancienne salle des Lakers.

Évidemment, le directeur du projet vante de son côté les qualités de cette nouvelle salle et ses engagements écologiques, tels que l’installation de 330 chargeurs de véhicules électriques près de la salle, le financement de 1000 chargeurs résidentiels, l’achat de deux autobus électriques et de 10 véhicules électriques pour le parc municipal d’Inglewood et la plantation de 1000 arbres dans les environs.

« Recevoir la certification d’état est juste une évidence de plus que le projet sera de loin l’un des plus orientés vers l’environnement et l’efficacité énergétique parmi les salles de sport dans le pays », a commenté Chris Meany, responsable de la salle, à la publication américaine.

Pour Steve Ballmer, c’est en effet un pas de plus vers la première pierre, censée être posée dès le mois de juillet 2021.