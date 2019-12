Tacko Fall (2m30) impressionné par Boban Marjanovic (2m25)

La nuit dernière, sur le parquet des Mavericks, on pouvait croiser trois joueurs à plus de 2m20 ! On ne sait pas si c’est un record pour un match mais côté Dallas, il y avait évidemment les « tours jumelles » Boban Marjanovic et Kristaps Porzingis, et Boston s’était déplacé avec Tacko Fall. Vincent Poirier blessé, le pivot sénégalais a réintégré le groupe, et il voulait profiter de ce match pour discuter avec le Serbe.

« Je ne peux imaginer comment les gens me regardent, mais quand je regarde Boban, les yeux dans le yeux, je me dis qu’il est immense, et donc je peux imaginer ce qu’on dit de moi » explique l’intérieur de Boston. « Dans ma carrière, j’ai déjà vu quelques très grands joueurs, comme Mamadou N’Diaye lors de mon année freshman. J’avais trois centimètres de moins que lui. Il y a aussi Christ Koumadje de Florida State. Il est avec Delaware, et j’ai donc déjà vu quelques joueurs qui font à peu près ma taille. Mais je n’avais jamais vu Boban, et il est massif. »

Finalement, le duel n’aura pas lieu puisque Brad Stevens ne va pas faire appel à Tacko Fall, estimant que c’est encore trop tôt pour le remettre dans le rythme NBA. Mais le Sénégalais a apprécié ce passage au Texas. « Boban est un super mec. Rien qu’avec sa personnalité, vous voyez que c’est vraiment une bonne personne. »

Malheureusement, les Celtics et les Mavericks se sont déjà affrontés deux fois cette saison, et ce n’est pas certain que Tacko Fall recroise un jour Boban Marjanovic sur un terrain…