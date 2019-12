Coupé avant la Coupe du monde, Bam Adebayo tient sa revanche

Elu « Joueur de la semaine » après avoir réalisé deux triple double en quatre jours, Bam Adebayo apparaît aujourd’hui comme un favori pour le trophée de « Most Improved Player » mais aussi pour décrocher sa première sélection au All-Star Game. Le pivot du Heat avait prévenu qu’il voulait franchir un cap, et devenir l’un des meilleurs à son poste, et derrière cette progression éclair, il y a peut-être aussi une revanche par rapport à l’été dernier.

Souvenez-vous, le pivot de Miami n’avait pas été conservé par le staff de Gregg Popovich pour la Coupe du monde, qui lui avait préféré Brook Lopez, Myles Turner et Mason Plumlee. Avec le résultat que l’on sait… « Évidemment, personne n’aime être coupé et je l’ai pris personnellement. J’étais revanchard » a-t-il expliqué au New York Times. « Mais c’est derrière moi… et ce n’est pas lié à ce que je fais actuellement. »

Il n’en demeure pas moins que les performances de Bam Adebayo ont dû taper dans l’oeil de Gregg Popovich, mais aussi de son adjoint Steve Kerr. Sauf que pour aller aux Jeux olympiques de Tokyo, la concurrence sera bien plus costaude avec Anthony Davis, s’il accepte de jouer 5, et Andre Drummond. Par sa capacité à défendre sur plusieurs postes et ses qualités de passeur, Bam Adebayo pourrait s’inviter dans la sélection, mais ce sera clairement plus compliqué qu’à la Coupe du monde si toutes les superstars confirment leur participation.