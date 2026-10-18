Le 18 octobre 1969, Kareem Abdul-Jabbar débutait sa carrière NBA

L’époque était totalement différente, mais ce 18 octobre 1969, le monde du basket attendait de voir enfin Lew Alcindor en NBA. La « hype », pour utiliser un terme actuel, était énorme.

« Alcindor est peut-être l’athlète dont on a fait le plus de publicité dans l’histoire du sport », estimait John Erickson, le GM des Bucks. « Donc c’est naturel qu’il soit au centre des conversations des fans. »

Celui qui allait devenir Kareem Abdul-Jabbar débarque dans la Grande Ligue avec un statut unique : il est sans doute le meilleur joueur universitaire de l’histoire. Triple champion NCAA et triple meilleur joueur du Final Four, entre 1967 et 1969, avec UCLA. Tellement dominant que la NCAA a réagi en décidant carrément d’interdire le dunk ! Une interdiction qui contribuera à perfectionner son légendaire skyhook.

Un test grandeur nature pour commencer

Bill Russell parti à la retraite après un onzième titre en treize saisons, la ligue se cherche un nouveau monstre pour batailler avec Wilt Chamberlain. Ce fameux soir d’octobre 1969, Lew Alcindor fait donc son apparition face aux Pistons de Walt Bellamy. C’est un sacré client, qui tournait encore à 17,4 points et 12,5 rebonds de moyenne la saison passée (en ayant joué 88 matchs suite à son transfert vers Detroit).

Le numéro 33 des Bucks ne déçoit pas. Il compile 29 points, 12 rebonds et 6 passes, en jouant les 48 minutes de la rencontre ! Au poste bas, aucun joueur de Detroit ne parvient à le contenir.

Il est trop grand et trop technique. Walt Bellamy est plombé par les fautes, notamment offensives, sur Lew Alcindor, et il marquera l’essentiel de ses 25 points une fois le match plié. En défense, la présence du rookie est intimidante et il vole et contre plusieurs ballons (des stats pas encore comptabilisées officiellement à l’époque).

Ils ne seront que 7 782 spectateurs dans la salle, la « Mecca Arena », à assister à la victoire des Bucks (119-110) et aux débuts de celui qui allait devenir une légende absolue du basket mondial.

Dès la saison suivante, épaulé par Oscar Robertson, il apportera aux Bucks leur premier titre NBA, avant celui décroché en juillet 2021, cinquante ans plus tard. Pour Lew Alcindor, devenu Kareem Abdul-Jabbar en 1971, ce premier match annonçait surtout une carrière hors norme : six titres NBA, six trophées de MVP et 38 387 points inscrits en saison régulière. Un record qui tiendra près de 39 ans, jusqu’à ce que LeBron James le dépasse en 2023.