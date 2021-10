12 octobre 1979, Magic Johnson débutait en NBA

C’est l’un des premiers matches en carrière les plus connus de l’histoire, au niveau des débuts de LeBron James en 2003 par exemple. Le 12 octobre 1979, Magic Johnson (comme Larry Bird) joue son premier match en NBA, et ce n’est pas une date comme les autres en NBA puisque c’est aussi ce jour-là qu’on inaugure la ligne à 3-points !

Le rookie des Lakers est impatient d’évoluer aux côtés de Kareem Abdul-Jabbar, le meilleur joueur de la décennie écoulée. La carrière du meneur commence par un derby face aux Clippers, basés à San Diego à l’époque. Le match est serré, notamment parce que World B. Free est en feu avec 46 points et 7 interceptions.

Il faut donc un bon match de Kareem Abdul-Jabbar avec 29 points et 10 rebonds, et une performance plus que solide de Magic Johnson (26 points, 8 rebonds, 4 passes) pour l’emporter. Ce qui va définitivement marquer les esprits, c’est le « sky hook » du pivot californien au buzzer pour gagner la rencontre 103-102.

« Sky hook » et câlins

Le jeune et souriant Magic se précipite alors dans les bras de son coéquipier et le serre vivement. Quand on ne connaît pas le contexte de ces images, on pourrait imaginer que les Lakers viennent de gagner le titre…

« Je l’ai limite étranglé en lui disant : super shoot », se souvient Magic Johnson, face à un vétéran connu pour être taciturne. « Il m’a répondu : jeune homme, on a encore 81 matches à jouer. J’ai alors répliqué que s’il marquait encore 81 shoots comme ça, il aurait le droit à 81 autres gros câlins ! »

La suite appartient à la légende de la NBA. Les deux joueurs remporteront le titre dès 1980, puis domineront la décennie, et le rookie Magic Johnson sera même élu MVP des Finals après une performance d’anthologie dans le Game 6 des Finals contre Philadelphie, en l’absence de Kareem Abdul-Jabbar.