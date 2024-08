Il y a 20 ans, Manu Ginobili rentrait un buzzer beater de légende aux Jeux olympiques

Il y a 20 ans, le 15 août 2004, l’Argentine affronte la Serbie-Monténégro pour entamer les Jeux olympiques d’Athènes. Cette revanche de la finale de Coupe du monde 2002 tient toutes ses promesses puisque le score est de 81-81 partout à 16 secondes de la fin du match, grâce à un panier de Manu Ginobili avec la faute (de Vladimir Radmanovic). À 3.8 secondes de la fin, Dejan Tomasevic croit obtenir deux balles de match sur la cinquième faute de Fabricio Oberto. Il en transforme une.

Comme les Argentins n’ont pas de temps-mort, Alejandro Montecchia traverse le terrain à toute vitesse avant de donner la ballon à Manu Ginobili, qui a juste le temps de le jeter vers le cercle en complet déséquilibre. L’ancien arrière des Spurs est au sol quand il voit la balle heurter la planche et transpercer le filet. Ses coéquipiers se jettent sur lui, l’entraîneur de l’Albiceleste Ruben Magnano sprinte les bras en l’air dans tous les sens. « Quand elle a quitté ma main, je savais que c’était bon, c’est un truc vraiment spécial » confiera Manu Ginobili après la rencontre.

A 26 ans, à l’époque, « El Manu » avait déjà tout gagné en Europe et il avait même remporté le titre en NBA dès sa saison rookie avec les Spurs. Ce jour-là, il entre dans la légende des Jeux olympiques, et sa sélection va l’imiter quelques jours plus tard… Malgré deux défaites contre l’Espagne et l’Italie, l’Argentine se qualifie pour les quarts de finale où elle vient à bout de la Grèce, pays hôte de ces Jeux.

Avant de battre les États-Unis de LeBron James et Allen Iverson en demie, et l’Italie en finale pour obtenir la première et unique médaille d’or de son histoire.