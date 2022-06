Histoire(s) de la Draft | Kyle Korver échangé contre… une photocopieuse

En mai 2019, Kyle Korver était de retour sur la terre de ses premiers exploits à l’Université de Creighton (où il fait partie du Hall of Fame et où son numéro 25 a été retiré) afin de recevoir un diplôme d’honneur de doctorat en lettres modernes et de remettre les diplômes aux lauréats de cette année.

« Quelle est la valeur de ton trade ? »

Durant son introduction, l’ancien shooteur des Hawks et du Jazz a rappelé aux étudiants présents dans l’assemblée une anecdote pour le moins originale liée à la Draft 2003 qui en dit long sur la persévérance du joueur devenu All-Star en 2015.

Avec humour, Kyle Korver, un brin sarcastique, a ainsi rappelé que l’argent de son premier « transfert » avait servi aux Nets pour acheter une photocopieuse…

« J’étais le 51e choix des New Jersey Nets. J’ai appris peu après que j’avais été échangé à Philadelphie. Bien que je ne sois pas sûr que le terme « échangé » soit le bon mot… J’ai été plus ou moins vendu pour une somme d’argent non divulguée. J’ai découvert plus tard que (les Nets) avaient utilisé cet argent pour payer les frais d’inscription de leur équipe en Summer League, et avec l’argent restant, ils ont acheté une photocopieuse », a-t-il déclaré devant une salle hilare. « Quelle est la valeur de ton trade ? Apparemment la mienne, c’était une photocopieuse… Mais ça va. Parce qu’il y a quelques années, la photocopieuse s’est cassée alors que moi, je joue toujours ».

Ce 26 juin 2003, il y a 19 ans jour pour jour, les Nets avaient reçu très exactement 125 000 dollars. On est très loin des deux millions que viennent de verser les Warriors pour récupérer Ryan Rollins.