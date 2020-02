Il y a 11 ans, Kobe Bryant plantait 61 points au Madison Square Garden

Le 2 février 2009. Kobe Bryant est le MVP en titre et il se présente au Madison Square Garden avec l’envie de marquer les esprits, pour au moins deux raisons.

La première : se faire pardonner de la blessure récente d’Andrew Bynum, dont il s’estime « responsable ». Le match d’avant, le « Black Mamba » était en effet tombé sur la jambe de son pivot et son absence s’annonce longue – elle durera trois mois. La seconde : un rendez-vous avec Spike Lee, dans le cadre du documentaire « Kobe Doin’ Work ». « Sur une note plus légère, je vais revoir le documentaire réalisé avec Spike Lee après la rencontre, et je ne me sentais pas de m’asseoir à côté de lui pour l’entendre me chambrer sur les Knicks, donc ça m’a motivé encore plus. »

Le résultat est un petit bijou offensif : 61 points à 19/31 au shoot, 20/20 aux lancers-francs et une palette bien différente de celle de James Harden, qui plantera 61 points dix ans plus tard. Kobe Bryant évolue dans tous les domaines : 3-pts, mi-distance, poste bas, dunk, pénétration, un-contre-un. Il livre un ultime chef-d’œuvre avec un panier après un « spin move » et une feinte de shoot sur Wilson Chandler, sous un public charmé.

Mike D’Antoni sur le banc adverse

Mike D’Antoni, double témoin de deux des plus grosses sorties offensives du Madison Square Garden puisqu’il était coach des Knicks ce jour de février 2009, avant désormais de diriger James Harden chez les Rockets, ne peut que constater la « performance remarquable », selon Phil Jackson, de l’arrière des Lakers. « On a essayé de faire le dos rond en espérant qu’il allait manquer des tirs », avait déclaré le coach des Knicks, qui ne savait pas alors que LeBron James viendrait, deux jours plus tard, en coller 55 dans son jardin. « Mais il n’a pas arrêté, il a continué. »

Une des facettes de la « Mamba Mentality ».