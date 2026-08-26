Ce soir de janvier 2019, sur le parquet des Knicks, James Harden avait repoussé encore un peu plus les limites. Le MVP en titre avait inscrit 61 points (17/38 au tir), auxquels il avait ajouté 15 rebonds, 4 passes décisives et 5 interceptions pour permettre à Houston d’arracher la victoire au Madison Square Garden.

Avec cette performance, il égalait alors Kobe Bryant, auteur lui aussi de 61 points dans la mythique enceinte new-yorkaise dix ans plus tôt. Il établissait également un nouveau record de franchise pour les Rockets.

Toujours spécial au Madison Square Garden

Les Knicks traversaient alors une période compliquée, mais le Madison Square Garden n’avait rien perdu de son aura. Et réaliser une telle performance dans l’une des salles les plus célèbres du basket avait une saveur particulière.

« C’est l’une des salles historiques de notre sport. Les fans sont parmi les meilleurs qu’on puisse avoir dans cette ligue. C’est plutôt cool de venir ici et de pouvoir faire le show. On ne voit pas ça ailleurs, c’est pour ça que le Garden est particulier. Je suis content d’avoir pu leur donner 61 points », avait confié James Harden.

Interrogé sur le fait d’avoir établi son record en carrière dans cette enceinte, « The Beard » s’était simplement réjoui : « Au Garden ? Je prends ! »

263 points de suite sans passe décisive d’un coéquipier…

James Harden avait annoncé la couleur dès les premières secondes avec un panier à 3-points accompagné de la faute. Il avait ensuite multiplié les actions spectaculaires avant de conclure sa soirée par une interception suivie d’un dunk à cinq secondes du terme pour mettre définitivement les Knicks à terre.

Cette performance s’inscrivait surtout dans une période statistique complètement folle. À cet instant de la saison, le Texan venait ainsi d’inscrire 263 points consécutifs sans qu’aucun de ses paniers ne soit directement précédé d’une passe décisive d’un coéquipier !

Même Kobe Bryant, lors de ses séquences les plus individualistes, n’avait jamais poussé la série aussi loin.

James Harden réalisait alors la meilleure saison offensive de sa carrière, conclue à 36,1 points de moyenne. Et ses 61 points du Garden n’allaient même pas rester une performance isolée puisqu’il égalait ce record personnel deux mois plus tard, le 22 mars 2019, lors d’une victoire face aux Spurs.

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.