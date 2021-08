Ce soir de janvier 2019, sur le parquet des Knicks, James Harden s’était offert un record en carrière avec 61 points (à 17/38 !) mais aussi 15 rebonds, 4 passes et 5 interceptions pour permettre à Houston d’arracher la victoire.

Ce soir-là, il avait égalé le record de Kobe Bryant, seul adversaire à avoir scoré plus de 60 points au Madison Square Garden et s’était même emparé d’un record de franchise.

Toujours spécial au Madison Square Garden

A l’époque, les Knicks n’avaient pas retrouvé de leur superbe, mais le Madison Square Garden avait gardé son atmosphère unique et réaliser une telle performance dans l’enceinte de la ville qui ne dort jamais représente toujours quelque chose.

« C’est l’une des salles historiques de notre sport. Les fans sont parmi les meilleurs qu’on puisse avoir dans cette ligue. C’est plutôt cool de venir ici et de pouvoir faire le show. On ne voit pas ça ailleurs, c’est pour ça que le Garden est particulier. Je suis content d’avoir pu leur donner 61 points », avait confié le héros de la soirée, ajoutant au sujet de son record en carrière : « Au Garden ? Je prends ! »

263 points de suite sans passe décisive d’un coéquipier…

Après avoir débuté le match par un 3+1 qui a annoncé la couleur, « The Beard » avait ponctué la rencontre par ses actions les plus folles les unes que les autres, terminant sa prestation par un dunk après interception qui avait mis un terme au suspense, à cinq secondes de la fin. Sa performance fait désormais partie de l’histoire.

On retiendra aussi que le filou texan était alors sur une série complètement folle puisqu’il en était à 263 points inscrits de suite sans la moindre passe décisive d’un coéquipier !

Même Kobe Bryant, dans les périodes les plus solistes de sa carrière, n’avait jamais fait ça. A propos du regretté Kobe, il reste encore aujourd’hui le dauphin de Wilt Chamberlain pour le nombre de matches à 60 points et plus. En carrière, Harden a atteint cette barre à 4 reprises, tout comme Michael Jordan, contre 6 pour Kobe.