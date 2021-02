9 février 1992, Magic Johnson bouleverse la NBA en devenant MVP du All-Star Game

C’est l’une des plus belles et émouvantes pages de l’histoire de la NBA. Le 9 février 1992, Magic Johnson, séropositif, revient sur les parquets trois mois après avoir annoncé sa retraite, le 7 novembre 1991, dans une conférence de presse historique.

Même s’il ne dispute pas la saison régulière, les fans l’ont tout de même plébiscité dans les votes pour le All-Star Game, et la ligue a donc autorisé sa participation au match des étoiles à Orlando.

Le All-Star Week-End dépasse alors le cadre du rendez-vous des meilleurs joueurs NBA, pour se transformer en un immense hommage et un véritable jubilé du meneur des Lakers, sourire aux lèvres comme toujours. « C’était la thérapie dont j’avais besoin pour continuer à vivre pour le restant de ma vie », expliquait alors Magic. « C’était un grand moment. »

Le match de Magic Johnson fut parfait : 25 points à 9/12 au shoot et 3/3 à 3-pts, 9 passes, 5 rebonds et 2 interceptions. Toutes les stars tentent de le jouer, mais c’est la soirée de Magic. La fin de match tourne au conte de fées avec un Magic « on fire » à 3-pts. « Même si j’avais manqué tout mes shoots, j’aurais probablement été applaudi, et j’apprécie cela », avait-il réagi, alors que les joueurs décident de ne pas disputer les dernières secondes pour applaudir le héros du jour.

La conférence Ouest gifle la conférence Est avec une victoire 153-113 et le triple MVP et quintuple champion est élu MVP de la rencontre. Une belle leçon alors que certains étaient contre sa participation, avec en toile de fond la peur liée à la maladie du SIDA.

« Cela a montré à tout le monde que Magic était de retour. On peut jouer contre lui, sans aucune crainte. Je pense que cela a été important pour le monde et pour le SIDA. J’ai fait beaucoup pour les gens qui ont cette maladie. La NBA et le All-Star Game à Orlando ont éduqué le monde. »