Le 17 janvier 2014, Kevin Durant (54 points) foudroyait Golden State

Cette saison 2013-2014 est marquée par les fantastiques duels entre les Warriors le Thunder. Avant le match de ce 17 janvier, les deux équipes se sont déjà affrontées deux fois, et il a fallu deux « buzzer beater » pour les départager. Le premier est venu d’Andre Iguodala et le second, quelques jours plus tard, de Russell Westbrook.

Pour leur troisième rencontre de la saison, on pouvait s’attendre à du spectacle, et ce fut bien le cas. Mais cette fois, pas de fin de match au couteau. Juste une performance stratosphérique du futur MVP : Kevin Durant.

Déjà 29 points à la mi-temps…

Sans Russell Westbrook, la star du Thunder va voler sur cette rencontre comme jamais auparavant. Depuis le début de saison, il tourne à 30 points par match. Ce soir-là, il va exploser sa moyenne. C’est simple, à la mi-temps, il totalise déjà 29 unités. Mais en face, le duo Curry-Thompson a du répondant et KD doit continuer son effort.

C’est dans le quatrième quart-temps, à cinq minutes du terme, qu’il va finir d’écœurer les Warriors. Il inscrit 11 points en moins de deux minutes, avec des tirs incroyables. Draymond Green, Klay Thompson ou encore Harrison Barnes ne peuvent que constater les dégâts, tous incapables de gêner l’artiste en représentation.

« Quand tu sens que ce genre de truc arrive, tu te retournes vers ton banc et tu vois comment tes coéquipiers réagissent, ça te donne une motivation supérieure, » raconte KD. « Ensuite, j’ai commencé à entendre les fans. »

Les « MVP ! MVP ! MVP ! » tombent de la Chesapeake Energy Arena, et le public ne s’y trompe pas. Leur joueur vedette vient de tuer le match avec 54 points, son record en carrière. Ironie de l’histoire, Kevin Durant rejoindra les Warriors deux ans plus tard, pour aller remporter deux titres, avec deux trophées de MVP des Finals.