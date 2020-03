Trente ans après sa mort sur un terrain, Loyola Marymount célèbre la mémoire d’Hank Gathers

Il était l’un des meilleurs « prospects » de la fin des années 1980. Il était devenu le deuxième joueur de l’histoire à dominer la NCAA aux points et aux rebonds et évoluait dans l’une des équipes les plus excitantes à voir jouer de tous les États-Unis.

Mais la vie de Hank Gathers s’est arrêtée brusquement le 4 mars 1990, privant le monde du basket, comme avec Len Bias quatre ans plus tôt, d’un immense talent.

Le meilleur joueur du pays ?

Né le 11 février 1967, Eric « Hank » Gathers joue pour l’équipe du lycée Dobbins Technical de Philadelphie avec son compère Bo Kimble. Ensemble, ils remportent un titre en 1985 et s’orientent vers l’université de Southern Carolina. Ils y passent une saison avant d’être transférés, à nouveau ensemble vers Loyola Marymount University (LMU) à Los Angeles.

Gathers réalise une saison 1988-89 absolument phénoménale. Il domine la NCAA aux points avec 32.7 unités de moyenne et également aux rebonds avec 13.7 prises par match. Il s’impose comme l’un des meilleurs joueurs universitaires du pays, voire le meilleur. À l’époque, il devient seulement le second joueur de l’histoire à réaliser cet exploit d’être le meilleur marqueur et rebondeur du championnat, après Xavier McDaniel en 1985. Kurt Thomas, en 1995, deviendra le troisième et dernier à réussir cet exploit.

Le duo Gathers-Kimble évolue dans une équipe coachée par Paul Westhead, chantre du « run-and-gun », un basket joué sur un rythme très élevé avec beaucoup de shoots en première intention. Ce type de jeu permettra à Loyola Marymount d’afficher des moyennes historiques en terme de points marqués. Superstar de l’équipe, Hank a prévu de faire le grand saut à la fin de la saison et de se présenter à la Draft, mais le destin va en décider autrement.

Une première alerte

Le 9 décembre 1989 à Santa Barbara, Gathers s’effondre aux lancers-francs après six minutes de jeu dans la seconde mi-temps. Il sent son cœur s’emballer au moment de tirer le premier lancer-franc, puis après avoir loupé le second, il s’effondre. Le staff médical arrive très vite et après quelques secondes, Gathers se relève et marche un peu.

Quelques temps après, on lui diagnostique une arythmie cardiaque. C’est une terrible nouvelle pour lui qui vise la NBA. Gathers est alors traité avec des bêta-bloquants mais il prend son traitement à reculons. Cela affecte son jeu, il ne peut plus jouer sans être rapidement fatigué et ne dort plus. Le joueur demande alors à diminuer la posologie mais le staff refuse et il décide lui-même de ralentir son traitement et de manquer certains tests.

Le terrible 4 mars 1990

Le dimanche 4 mars 1990, LMU joue contre Portland dans un quart de finale de la conférence West Coast. En remontant le terrain suite à un alley-oop, Gathers tombe au sol et commence à avoir des convulsions. Tout le monde s’active mais Hank ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Le staff médical utilise alors un défibrillateur spécialement acheté pour lui, mais son pouls ne bat plus.

Une ambulance arrive à 17h21, seulement sept minutes après le drame, elle part en direction de l’hôpital treize minutes après, pour enfin arriver à 17h38. Pendant plus d’une heure, les médecins vont tout tenter mais en vain : Eric « Hank » Gathers décède à l’âge de 23 ans.

L’autopsie livrera le verdict suivant : mort des suites d’une une cardiomyopathie hypertrophique, c’est-à-dire une maladie du muscle cardiaque.

Des hommages symboliques

Même si les conditions sont différentes, ce décès plonge à nouveau l’Amérique du basket dans le désarroi, quatre ans après l’épisode Len Bias, disparu deux jours après avoir été drafté par Boston.

Le tournoi de la conférence West Coast est immédiatement suspendu, LMU est inscrit d’office au tournoi NCAA. Durant ce tournoi, son coéquipier de toujours Bo Kimble décida de tirer ses premiers lancers-francs de chaque match de la main gauche en hommage à son ami. En effet, même si Gathers était droitier, il lui arrivait de shooter ses lancers-francs de la main gauche, tant il était maladroit de la main droite… Kimble gardera ce rituel toute sa carrière, même en NBA.

En 1992, sa vie est portée à l’écran dans un téléfilm et le 29 janvier 2005, toute l’équipe de Loyola 89-90 accède au panthéon de l’université pendant la mi-temps d’un match.

Enfin, le week-end dernier, pour les 30 ans de son décès, l’université de Loyola Marymount lui a érigé une statue et les joueurs de la fac portaient exceptionnellement le maillot de la saison 1989-1990, la dernière de Gathers.