Il y a dix ans, Kobe Bryant dépassait Michael Jordan au classement des meilleurs marqueurs de la NBA

C’était un 14 décembre 2014, il y a dix ans jour pour jour. Sur le parquet des Wolves, Kobe Bryant dépassait Michael Jordan pour devenir le troisième meilleur marqueur de l’histoire de la NBA avec deux lancers-francs. Comme ses premiers points dans la ligue en 1996 au Madison Square Garden. Ce soir-là, Kobe Bryant avait besoin de neuf points pour dépasser son idole de toujours.

« Le public attendait que je marque ces 9 points, et moi je me disais qu’il ne fallait pas je foute en l’air ce moment » expliquera Kobe Bryant après la rencontre. « La chose la plus importante pour moi est d’acquérir le respect des plus grands et de sentir que je fais partie de cette culture et de cette confrérie. Ce soir, l’ambiance était différente. Je suis tellement habitué à être le méchant lorsque l’on joue à l’extérieur que j’ai eu besoin d’un petit moment pour m’y habituer. C’était une super sensation de se sentir apprécié comme ça ».

À l’époque, l’arrière des Lakers avait été ovationné comme il se doit, et les Wolves du rookie Andrew Wiggins avaient pris un temps-mort pour que ses coéquipiers, son staff et ses adversaires puissent lui rendre hommage.

La légende des Lakers était d’ailleurs rentrée chez elle avec le ballon du match en souvenir, remis par Glen Taylor, le propriétaire de la franchise de Minneapolis.

Les félicitations de Michael Jordan

« C’est un immense honneur. Le parcours a été très long… mais il est passé très vite cela dit ! » avait réagi le regretté Kobe. « C’est magnifique d’en être arrivé là. J’essaie toujours d’apprendre et particulièrement de Michael Jordan. Il a été une telle influence sur mon jeu. Je lui dois une grande part de mon succès car il m’a donné beaucoup de conseils. Ma relation avec lui vaut tout l’or du monde. »

Après cette 3e victoire de suite des Lakers, les hommages avaient été unanimes, à commencer par celui de Michael Jordan « himself ». « Je félicite Kobe d’avoir atteint cette marque. De toute évidence, c’est un grand joueur avec une grosse éthique de travail et une passion équivalente pour le basketball. J’ai apprécié de voir son jeu évoluer au fil des années et j’ai hâte de voir ce qu’il accomplira à l’avenir » avait-il écrit.

De son côté, Magic Johnson l’avait félicité « pour avoir dépassé son idole Michael Jordan pour la 3e place des meilleurs marqueurs de l’Histoire ». « Fans des Lakers, nous sommes bénis de regarder Kobe, l’un des cinq ou six meilleurs joueurs de l’Histoire, jouer sous le maillot des Lakers. Tout comme nous n’avons plus jamais vu un autre joueur comme Michael Jordan, nous ne verrons plus un autre joueur comme Kobe Bryant. »