Happy Birthday | Artis Gilmore fait la misère aux Spirits Of Saint-Louis en ABA

Avant d’évoluer en NBA avec les Bulls et les Spurs entre 1976 et 1988 et de devenir le joueur le plus adroit de l’histoire de la ligue lors de sa retraite (59.9%), Artis Gilmore (73 ans ce 21 septembre) a fait ses armes dans la défunte ABA. Il y gagnera même le titre en 1975.

En cinq saisons avec les Kentucky Colonels, ce pivot All-Star a dominé ses adversaires avec 22.3 points, 17.1 rebonds et 3.4 contres de moyenne ! En fin de saison 1975/76, Artis Gilmore s’était illustré avec 33 points contre les Spirits of Saint Louis. L’un de ses derniers faits d’armes avant de rejoindre la NBA.