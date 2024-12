Le 17 décembre 2006, Gilbert Arenas colle 60 points aux Lakers

Nous sommes en décembre 2006, et des armes ne traînent pas encore dans le vestiaire de Washington…

Gilbert Arenas est une superstar en puissance, déjà All-Star, et l’un des meilleurs marqueurs de la ligue avec 29 points de moyenne. La saison précédente, « Agent Zéro » a carrément permis à Washington de franchir le premier tour des playoffs avec une victoire face aux Bulls. Une première depuis des lustres !

Ce 17 décembre 2006, les Wizards débarquent au Staples Center avec un bilan moyen (11 victoires – 11 défaites) pour défier des Lakers qui ont bien débuté la saison (16 victoires – 7 défaites) malgré un cinq improbable avec le grand copain de Kobe Bryant à la mène (Smush Parker), Luke Walton et Vladimir Radmanovic sur les ailes, et Kwame Brown en pivot. Oui… avec ce cinq-là, les Lakers n’avaient perdu que 7 matches sur 23 !

Côté Washington, le meilleur roster des années 2000 avec Gilbert Arenas donc, mais aussi Antawn Jamison, Caron Butler, DeShawn Stevenson et Brendan Haywood dans le cinq de départ.

Kobe Bryant mauvais perdant…

Ce soir-là, les deux équipes n’avaient pas envie de défendre et Gilbert Arenas va entrer dans l’histoire de sa franchise. Il compile 60 points, 8 rebonds et 8 passes, établissant un nouveau record de franchise.

Il plante aussi 16 points dans la prolongation, et c’est aussi un record ! Un total qui permet aux Wizards de s’imposer 147-141 après prolongation, mais aussi de faire mieux que Kobe Bryant, pourtant bouillant cette année-là, qui termine avec 45 points. « Ça devait arriver… » expliquera Gilbert Arenas après le match, à propos de son record. « Je suis un scoreur, et je savais qu’un jour ou l’autre, ça allait passer. La plupart du temps, quand je scorais 46 points en trois quart-temps, on gagnait facilement et je ne jouais pas dans le dernier quart-temps. Mais ce soir, c’était un match serré et j’ai joué jusqu’au bout. »

Le regretté Kobe Bryant préférera s’en prendre à l’arbitrage : « Il marque 60 points, mais avec 27 lancers-francs tirés. Notre équipe en a tiré 30 en tout. Je vous laisse en tirer la conclusion. »

BOX SCORE

Gilbert Arenas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 GOS 47 25 45.3 34.5 77.5 0.9 1.9 2.8 3.7 2.5 1.5 2.1 0.2 10.9 2002-03 GOS 82 35 43.1 34.8 79.1 1.2 3.5 4.7 6.3 3.2 1.5 3.5 0.2 18.3 2003-04 WAS 56 37 39.2 37.5 74.8 1.0 3.6 4.5 4.9 3.1 1.8 4.0 0.2 19.3 2004-05 WAS 80 41 43.1 36.5 81.4 1.0 3.7 4.7 5.1 3.1 1.7 3.0 0.3 25.5 2005-06 WAS 80 42 44.7 36.9 82.0 0.7 2.8 3.5 6.1 3.6 2.0 3.7 0.3 29.3 2006-07 WAS 74 40 41.8 35.1 84.4 0.8 3.7 4.6 6.0 3.4 1.9 3.2 0.2 28.5 2007-08 WAS 13 33 39.8 28.2 77.1 0.5 3.5 3.9 5.1 2.3 1.8 3.8 0.1 19.4 2008-09 WAS 2 31 26.1 28.6 75.0 0.5 4.0 4.5 10.0 2.0 0.0 0.5 0.5 13.0 2009-10 WAS 32 37 41.1 34.8 73.9 0.5 3.6 4.2 7.2 3.0 1.3 3.7 0.3 22.6 2010-11 * All Teams 70 26 36.6 29.7 78.4 0.3 2.4 2.7 3.9 2.7 1.1 2.5 0.3 10.8 2010-11 * ORL 49 22 34.4 27.5 74.4 0.3 2.1 2.4 3.2 2.3 0.9 2.2 0.2 8.0 2010-11 * WAS 21 35 39.4 32.4 83.6 0.3 3.1 3.3 5.6 3.6 1.4 3.4 0.6 17.3 2011-12 MEM 17 12 40.6 33.3 70.0 0.1 0.9 1.1 1.1 2.1 0.7 0.7 0.1 4.2 Total 553 35 42.1 35.1 80.3 0.8 3.1 3.9 5.3 3.0 1.6 3.2 0.2 20.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.