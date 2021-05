Le 27 mai 1985, les Celtics écrasaient les Lakers lors du « Memorial Day Massacre »

Le 27 mai 1985, les Celtics, champions en titre, reçoivent les Lakers au Boston Garden pour le Game 1 des Finals NBA. Les Lakers sont motivés à l’idée de venir se venger de la défaite lors du Game 7 de 1984. D’autant qu’à l’époque, Los Angeles n’a encore jamais gagné une finale contre Boston.

Mais les Celtics de Larry Bird, MVP de la saison pour la seconde année consécutive, vont écrabouiller les Lakers. Kareem Abdul-Jabbar ne marque que 12 points en 22 minutes et les Lakers coulent en défense, laissant Boston shooter à 60% !

Le remplaçant Scott Wedman réalise même le match de sa vie, ainsi qu’un record NBA pour un match des Finals, avec 26 points à 11/11 au shoot.

Les Celtics pulvérisent les records

Bien qu’ils aient marqué 114 points, Les Lakers ont été dépassés par les Celtics et les chiffres donnent le tournis : 148 points marqués dont 79 en première mi-temps, 30 points d’écart à la mi-temps, 60.8% de réussite avec 102 shoots tentés…

Une punition de 34 points donc, qui sera baptisé « Memorial Day Massacre » en référence au Memorial Day, jour férié au États-Unis, le troisième lundi du mois de mai, et à un fait divers à Chicago en 1937. Les Lakers, et Kareem Abdul-Jabbar surtout, se reprendront néanmoins lors du Game 2 et deviendront même champions NBA quelques jours plus tard.

Ça reste encore aujourd’hui le plus grand total de points inscrits par une équipe sur un match des Finals. Des bases que les Cavaliers avaient maintenues pendant une mi-temps lors du Game 4 des Finals 2017 avec 49 points collés au Warriors dans le premier quart-temps et 86 points à la pause, deux records NBA. Avant de finir à 136 unités « seulement ».